Yusuf Tekin’i protesto eden iki üniversite öğrencisine “liseli” yazdılar, gözaltına alındılar

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik, 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece gözaltına alındı.

İşleyen, gözaltına alındığını “Vatan Emniyet’e götürülüyorum” diyerek duyurdu. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürülen İşleyen ve Çelik, ifadelerinin alınmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Gerekçe “liseli” ifadesi

Gözaltı işlemi sırasında gerekçeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sözcü de kendi haberinde gözaltı nedenine ilişkin bir bilgi vermedi.

Ancak aktarılan bilgilere göre soruşturma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde pankart açan ve ardından tutuklanan Nevin Tekin ile Nehir Dizdar’ın Sözcü’de “liseli” olarak haberleştirilmesiyle ilgili.

İki öğrencinin üniversite öğrencisi olmasına karşın haberde “liseli” olarak belirtilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasına konu edildi.

İki öğrenci “tehdit” suçlamasıyla tutuklandı

Soruşturmaya konu haberde adı geçen Nevin Tekin ile Nehir Dizdar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde “Bize gelecek yoksa sana huzur yok, Yusuf Tekin istifa” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Nehir Dizdar ile İstanbul Üniversitesi öğrencisi Nevin Tekin, “tehdit” suçlamasıyla 25 Ekim’de tutuklandı.

Tutuklama kararında pankartta yer alan “sana huzur yok” ifadesinin Tekin’e yönelik “tehdit ve gözdağı” niteliğinde olduğu öne sürüldü.

İki üniversite öğrencisinin tutuklanmasının ardından Galatasaray Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde öğrenciler protesto ve dayanışma eylemleri düzenledi.

Yusuf Tekin’in ziyareti öncesi pankart asan iki öğrenci tutuklandı

(HA)