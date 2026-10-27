ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.10.2026 10:06 27 Ekim 2026 10:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.10.2026 10:22 27 Ekim 2026 10:22
Okuma Okuma:  2 dakika

Yusuf Tekin’i protesto eden iki üniversite öğrencisine “liseli” yazdılar, gözaltına alındılar

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik’in gözaltı nedeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan iki üniversite öğrencisinin “liseli” olarak haberleştirilmesi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yusuf Tekin’i protesto eden iki üniversite öğrencisine “liseli” yazdılar, gözaltına alındılar
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tuğba Nur Çelik, 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece gözaltına alındı.

İşleyen, gözaltına alındığını “Vatan Emniyet’e götürülüyorum” diyerek duyurdu. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürülen İşleyen ve Çelik, ifadelerinin alınmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Gerekçe “liseli” ifadesi

Gözaltı işlemi sırasında gerekçeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sözcü de kendi haberinde gözaltı nedenine ilişkin bir bilgi vermedi.

Ancak aktarılan bilgilere göre soruşturma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde pankart açan ve ardından tutuklanan Nevin Tekin ile Nehir Dizdar’ın Sözcü’de “liseli” olarak haberleştirilmesiyle ilgili.

İki öğrencinin üniversite öğrencisi olmasına karşın haberde “liseli” olarak belirtilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasına konu edildi.

İki öğrenci “tehdit” suçlamasıyla tutuklandı

Soruşturmaya konu haberde adı geçen Nevin Tekin ile Nehir Dizdar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde “Bize gelecek yoksa sana huzur yok, Yusuf Tekin istifa” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Nehir Dizdar ile İstanbul Üniversitesi öğrencisi Nevin Tekin, “tehdit” suçlamasıyla 25 Ekim’de tutuklandı.

Tutuklama kararında pankartta yer alan “sana huzur yok” ifadesinin Tekin’e yönelik “tehdit ve gözdağı” niteliğinde olduğu öne sürüldü.

İki üniversite öğrencisinin tutuklanmasının ardından Galatasaray Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde öğrenciler protesto ve dayanışma eylemleri düzenledi.

Yusuf Tekin’in ziyareti öncesi pankart asan iki öğrenci tutuklandı
Yusuf Tekin’in ziyareti öncesi pankart asan iki öğrenci tutuklandı
26 Ekim 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sözcü Ercüment İşleyen Nehir Dizdar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git