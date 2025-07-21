Yusuf Tekin: Soruların paylaşılmasına ilişkin 29 kişi görevden uzaklaştırıldı

15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında soruların WhatsApp gruplarında paylaşıldığı iddialarını doğrulayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

LGS’de şaibe iddiaları sonrası MEB'de üst düzey görevden alma

Tekin, sınav güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "ÖSYM standartlarında olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık" dedi. Soruların MEB öğretmenleri tarafından hazırlandığını belirten Tekin, gerektiğinde üniversitelerden destek alındığını da sözlerine ekledi.

Bakan Tekin, cep telefonuyla soru kitapçığını paylaşan öğretmenle ilgili olarak, "İlgililerin telefonları alındı ve gerekli incelemeler yapıldı. Sınav güvenliğinde genel bir sorun tespit edilmedi" dedi.

29 kişi görevden uzaklaştırıldı

Olayla ilgili 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığına dikkat çeken Tekin, bu kişilerin kamu görevlisi olduğunu ve valilik kararıyla görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Diğer yandan Tekin, zorunlu eğitim süresinin azaltılması yönündeki açıklamaları ilişkin, "Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, neticesinde bir karara varırız" yanıtını verdi.

(AB)