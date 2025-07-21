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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 16:29
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 19:15
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Yusuf Tekin: Soruların paylaşılmasına ilişkin 29 kişi görevden uzaklaştırıldı

Bakan Tekin, LGS sırasında soruların telefon aracılığıyla mesajlaşma uygulamasından paylaşıldığını doğruladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yusuf Tekin: Soruların paylaşılmasına ilişkin 29 kişi görevden uzaklaştırıldı
Fotoğraf: AA

15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında soruların WhatsApp gruplarında paylaşıldığı iddialarını doğrulayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

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Tekin, sınav güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "ÖSYM standartlarında olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık" dedi. Soruların MEB öğretmenleri tarafından hazırlandığını belirten Tekin, gerektiğinde üniversitelerden destek alındığını da sözlerine ekledi.

Bakan Tekin, cep telefonuyla soru kitapçığını paylaşan öğretmenle ilgili olarak, "İlgililerin telefonları alındı ve gerekli incelemeler yapıldı. Sınav güvenliğinde genel bir sorun tespit edilmedi" dedi.

29 kişi görevden uzaklaştırıldı

Olayla ilgili 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığına dikkat çeken Tekin, bu kişilerin kamu görevlisi olduğunu ve valilik kararıyla görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Diğer yandan Tekin, zorunlu eğitim süresinin azaltılması yönündeki açıklamaları ilişkin, "Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, neticesinde bir karara varırız" yanıtını verdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
liselere geçiş sistemi lgs Yusuf Tekin ÖSYM
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