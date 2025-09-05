ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2025 13:44
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2025 14:14
2 dk Okuma

Yusuf Tekin: "Okullarda 'Aile' temalı etkinlikler yoğunlaşmalı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için bir kamuoyu oluştuğunu ve revizyon yapmayı planladıklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuk olduğu AA Editör Masası'nda eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1 Eylül itibarıyla başladığını kaydederek 12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının gündemlerinde olduğunu belirtti. Öte yandan Tekin okullardaki "zorunlu bağış" tartışmalarıyla ilgili olarak, "Zorunlu bağış diye bir şey yok. Kimse 'Benden kayıt parası istiyorlar.' diyemez. Kimse veliyi ve öğrenciyi zorlayamaz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın  'Aile Yılı' açıklamasını hatırlatarak "Biz öğretmen arkadaşlarımızdan, idareci arkadaşlarımızdan 'Aile' temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz" dedi.

'Özel okullar kayıt yaptıkları dönemin enflasyonunu baz alacak'

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim. Özel okulların hepsini denetliyoruz. Sundukları hizmetin maliyetini sisteme girmelerini ve velilerle bunu şeffaf bir biçimde paylaşmalarını istiyoruz.

Özel okullar, bir önceki yılın enflasyon rakamlarını baz alıyorlar. Artık aralık ayının enflasyonunu değil, kayıt yaptıkları dönemin enflasyonunu alacaklar.

Ders kitaplarımızın, özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasını ısrarla istiyoruz ve bunun denetimini de yapacağız. Bu konuda özel okullara yaptırım uygulayacağız.

Geçen yıla oranla yönetmelikte tanımladığımız enflasyon farkından daha fazla ücret talep eden özel okullara hemen soruşturmamızı açıyoruz."

Zorunlu eğitim süresi azalacak mı?

"12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız.

(Öğretmen atamaları) Hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf denetimlerini çok yaptık. Özel okullara kademeli bir biçimde kapatma cezasına kadar varan cezalar uyguladık. Bunu sürekli yapıyoruz.

Bakanlık Yönetim Sistemi diye yapay zeka destekli bir uygulama başlattık. Her okul yöneticisi, okuluyla ilgili yapay zeka destekli bir yönetim modeline sahip olacak.

İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verilecek"

(NÖ)

eğitim çocuk okul Yusuf Tekin milli eğitim
Sayfa Başına Git