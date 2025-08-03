Yusuf Tekin, LGS'nin iptal edilmeyeceğini söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran’da yapılan ve şaibe iddiaları olan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) ilişkin konuştu. Tekin, sınavın başarıyla tamamlandığını ve iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; sınavın zorluk derecesine dair yapılan yorumlara yanıt veren Tekin, “Son 4 yıl değerlendirildiğinde sınavın zorluk açısından benzer olduğu görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Merkezî Sınav ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirildi” dedi.

Sınav soru kitapçığının fotoğrafının paylaşıldığına dair iddialarla ilgili de konuşan Tekin, söz konusu görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını savundu. Sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının kesinlikle yasak olduğunu söyledi.

Tekin, sınav öncesi, sınav esnası ve sonrasındaki sürece ilişkin de şunları anlattı:

“Soru yazım ve geliştirme çalışmaları, internet bağlantısından ve dış iletişimden tamamen izole edilmiş kırmızı alan adı verilen güvenlikli bölgede gerçekleştiriliyor. Kırmızı alan, sadece yetkili personelin kontrollü erişimine açık.

Kırmızı alanlara giriş çıkışlar, yalnızca kartlı sistemlerle değil, aynı zamanda parmak izi taraması gibi biyometrik yöntemlerle yapılıyor. Sorular 35 gün boyunca kapalı devre sistemde seçilip aynı yerde basılıyor.

Sınav evrakları, GPS ile izlenen araçlar ve emniyet görevlileri eşliğinde il ve ilçelere ulaştırılıyor. Sınav sonunda teslim alınan cevap kâğıtları dönüş zarfına konuluyor ve kapatılıyor.

Bu zarflar, güvenlik kutularına konularak özel seri numaralı kilitlerle kilitleniyor. Kapalı zarflardan çıkan cevap kâğıtları, kamera kayıtları altında, çift optik okuyucu ile kapalı devrede değerlendiriliyor.”

(HA