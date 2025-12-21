Yusuf Tekin: Kürtçe öğrenmek isteyenler okul dışında da kurs açabilir

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşülürken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kürtçe eğitimin yetersizliğine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Okullarda 30’a yakın dil ve lehçenin öğrenilmesini sağladıklarını söyleyen Tekin konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Vatandaşların Kürtçe öğrenmesine değin bir dizi etkinliği hayata geçirdik. Bakın, şu anda, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde talep edilmesi durumunda vatandaşlarımızın, Kürtçe, Kurmanci ve Zazaki dâhil olmak üzere, 30'a yakın yaşayan dil ve lehçeyle ilgili olarak seçme ve seçtiği dersin, dilin öğrenilmesinin sağlanmasını mümkün hâle getirdik. Ayrıca, Kürtçe bu dersleri okutmak üzere öğretmen atamaları da yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.

‘Kaç öğretmen atadınız?’ sorusuyla ilgili olarak ben şu ifadenin altını çizmek istiyorum, burada değerli milletvekillerimize şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum: Siz bizim öğretmen atamamızı istiyorsanız Zazaki ve Kurmanci derslerini okutmak üzere, bölgede çocukların bu dersleri seçmelerini sağlamanız lazım.

Biz, herhangi bir branştan atama yaparken, norm hesabını yaparken okutulan derslerin Türkiye genelinde sayısını topluyoruz ve akabinde kaç öğretmenimiz var, maaş karşılığı olarak ne kadar derse girilmesi gerekiyor bölüyoruz ve norm ihtiyacımızı buluyoruz. Dolayısıyla bu konunun şöyle çözülmesi gerekir: Talep oldukça norm ihtiyacı olacaktır ve atama yapacağız.

Şu anda, hâlihazırda sistemde var olan öğretmenlerimiz bizim norm ihtiyacımızı karşılar durumda olduğu için norm ihtiyacı gözükmüyor.”

Tekin, özel kursları işaret etti

Tekin bu sırada DEM Partili milletvekilleriyle tartıştı. Beritan Güneş Altın, Salihe Aydeniz, Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Ömer Faruk Hülakü araya girerek Tekin’e öğretmen eksiklikleri nedeniyle okullarda Kürtçe eğitiminde aksaklılar olduğunu söyledi.

Ancak Tekin, DEP Partili vekillerin söylemlerini yalanlayarak “Elimde benim milyonlarca done var” dedi. Sözlerine devam eden Tekin, isteyenlerin okul dışında Kürtçe öğrenebileceğini savundu:

"Bakın, şu anda, okullarımız dışında isteyen herkesin Kürtçeyi öğrenebileceği özel öğretim kursu açma hakkı vardır

Teşvik edin, orada işverenler, orada işletmeciler bu kursları açsınlar Kürtçeyle ilgili. O yüzden, bütün bunlar yapılmışken Hükûmetimizi, Bakanlığımızı Kürtçe düşmanlığıyla suçlamanızı gerçekten kabul etmiyorum. Bunu size her şartta ispat etmeye hazırım. Lütfen karşılaştırma yaparken öncesiyle beraber karşılaştırın."

Araya giren Beritan Güneş Altın “Kapatıyorsunuz, daha bir ay önce Diyarbakır'daki bir yer kapatıldı” diyerek yanıt verdi.

