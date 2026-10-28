"Yusuf Tekin istifa" pankartı nedeniyle tutuklanan iki öğrenci tahliye edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde okula ""Yusuf Tekin İstifa" pankartı astığı için tutuklanan iki TİP'li öğrenci Nehir Dizdar ve Nevin Tekin tahliye edildi.

Haberi, Öğrenci Sendikası duyurdu. Şöyle denildi:

"Geçtiğimiz günlerde "Yusuf Tekin istifa" dedikleri için bir pankart gerekçe gösterilerek tutuklanan sıra arkadaşlarımız Nehir ve Nevin tahliye edildi!

Sözümüzün arkasındayız! Sıra arkadaşlarımızı geri aldığımız gibi Bakan Yusuf Tekin de istifa edecek, gençlik özgür olacak!"

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul'daki Kadıköy Lisesi'ne yapacağı ziyaret öncesinde TİP'li Öğrenciler Nehir Tekin ve Nevin Dizdar, “Bize gelecek yoksa, sana huzur yok! Yusuf Tekin istifa!” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklamaların ardından farklı kentlerde öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle eylemler düzenlenmişti.

İstanbul'daki protestoya katılan dört öğrenci de 28 Ekim sabahı evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

(EMK)