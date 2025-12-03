ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 23:13
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 23:34
2 dk Okuma

Yusuf Tekin'i protesto eden 16 öğrenci tutuklandı

İstanbul’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 16 öğrenci ifadeleri alınmadan tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yusuf Tekin'i protesto eden 16 öğrenci tutuklandı

MESEM'lerdeki çocuk ölümlerine dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul’da düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesini protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 17 öğrenciden 16’sı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Protestoda “Çocukların kanı elinizde” pankartı açtıkları için özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle dün gözaltına alınan gençlerden 17’si ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmişti.

Öğrenciler, MESEM’lerde en az 85 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Katil patronlar hesap verecek”, “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganlarıyla zirveyi protesto etmişti.

Gözaltına alınan 17 öğrenci hakkında tutuklama istendi
Gözaltına alınan 17 öğrenci hakkında tutuklama istendi
3 Aralık 2025

TİP, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

MESEM nedir?

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi, 09.12.2016 tarihinde, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim vermektedir. En az ortaokul mezunu olan öğrenciler kayıt olabilmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu okulu bitirenler hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi almaktadır.

Bu okul türünde eğitim süresi 4 yıldır. Haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta'nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilir. 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmektedir.

Çocuk hakları savunucuları, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenleme olduğunu bu nedenle kaldırılması gerektiğini savunuyor.

(NÖ)

İstanbul
MESEM öğrenci eylemi TİP çocuk işçiler
