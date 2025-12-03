Yusuf Tekin'i protesto eden 16 öğrenci tutuklandı

MESEM'lerdeki çocuk ölümlerine dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul’da düzenlediği Mesleki Eğitim Zirvesini protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 17 öğrenciden 16’sı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Protestoda “Çocukların kanı elinizde” pankartı açtıkları için özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle dün gözaltına alınan gençlerden 17’si ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmişti.

Öğrenciler, MESEM’lerde en az 85 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Katil patronlar hesap verecek”, “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganlarıyla zirveyi protesto etmişti.

TİP, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Memlekette milyonlarca çocuğu açlığa mahkum edenler, gençleri geleceksizliğe sürükleyenler, liselileri MESEM’lerde ölüme gönderenler; işlenen suçların üzerini 16 TİP’li genci tutuklayarak örtebileceğini sanıyorsa yanılıyor. Daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla karşınıza… pic.twitter.com/uFBONuluMd

MESEM nedir?

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi, 09.12.2016 tarihinde, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim vermektedir. En az ortaokul mezunu olan öğrenciler kayıt olabilmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu okulu bitirenler hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi almaktadır.

Bu okul türünde eğitim süresi 4 yıldır. Haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta'nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilir. 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmektedir.

Çocuk hakları savunucuları, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenleme olduğunu bu nedenle kaldırılması gerektiğini savunuyor.