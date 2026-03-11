Yusuf Tekin'den "Anayasa değişikliğine" çağıran laiklik açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında eğitim sistemiyle ilgili gündemdeki başlıkları değerlendirdi.

"Gelin bunu anayasaya formüle edelim"

Bakan Tekin, “Ramazan Genelgesi” üzerinden yürütülen laiklik tartışmalarının yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde de ele alınabileceğini söyledi. Türkiye’de 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi gerektiğine yönelik yaygın bir görüş bulunduğunu belirten Tekin, laiklik konusundaki tartışmaların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tekin, Türkiye’de anayasanın ilk üç maddesi ve laiklik ilkesinin anayasada yer almasına yönelik bir rahatsızlık olmadığını savundu. Asıl meselenin, dini inanç ve ibadet özgürlüğünün tüm vatandaşlara eşit biçimde nasıl sağlanacağının netleştirilmesi olduğunu dile getiren Tekin, “Dini inanç ve ibadet hürriyetinin bütün vatandaşlara eşit bir biçimde sağlanmasından ne anlıyoruz? Gelin bunu anayasaya formüle edelim” değerlendirmesinde bulundu.

"Üniversiteye başlama yaşını 15-16'ya çekmek istiyoruz"

12 yıllık zorunlu eğitim süresinin değişip değişmeyeceğine yönelik soruya yanıt veren Tekin, bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını ifade etti.

Bakan Tekin, eğitim sisteminde yapılacak değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılmadan önce kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir karar almadan önce konuyu tartışmaya açıyoruz ve kamuoyunun görüşlerini takip ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini görüyoruz. Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz. Okulöncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz ve izliyoruz. Takdir TBMM’nin olacaktır.”

Bakan Tekin, mevcut sistemde bir gencin ortalama 26 yaşında iş hayatına atıldığını, bu sürenin uzun olduğunu ve bu nedenle üniversiteye başlama yaşının 15-16'ya çekilmesi için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

(NÖ)