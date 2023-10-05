Yusuf Taktak’ın ‘Başka Zaman – Başka Mekan’ sergisini gezmek için son tarih 15 Ekim

Yusuf Taktak’ın son dönem çalışmalarının yer aldığı “Başka Zaman – Başka Mekan” başlıklı kişisel sergisi, İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Brieflyart Galeri’de devam ediyor.

15 Ekim’e kadar görülecek sergi sanatçının tuval resimleri ve büyük kutular üzerine karışık teknikle yaptığı çalışmalarından oluşuyor. Türkiye’de yaşanan afetlerin etkisi de eserler aracılığıyla izleyicilere yansıyor.

Akademideki öğrencilik yıllarından bu yana kendi anlayışı çerçevesinde kolaj ve asemblaj, enstelasyon örnekleri yapan Yusuf Taktak, resimlerinde ve büyük kutular üzerine karışık teknikle yaptığı çalışmalarında gerçek ve yanılsamayı birlikte değerlendiriyor.

Yusuf Taktak kimdir?

1951 Bolvadin’de doğdu. 1969-70 döneminde girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Prof. Adnan Çoker Atölyesi’nden 1974’de mezun oldu. Aynı yıl Salzburg Yaz Akademisi Prof. Mario Deluigo öğrencisi oldu. 1976’da İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve Prof. Adnan Çoker Atölyesi’nde asistanlık yaptı. Her iki kurumdan da 1990’da istifa etti.

Kısa bir süre Yeditepe Üniversitesi ve 2005’den 2016’ya dek YTÜ Bileşik Sanatlar bölümünde görev yaptı. Beyoğlu’ndaki atölyesinde çalışıyor. Yurtiçi ve yurtdışında 29 kişisel sergi açtı ve karma sergilere katıldı. "Öncü Türk Sanatı, Günümüz Sanatçıları, Modern Türk" gibi önemli sergileri yaptı. (AÖ)