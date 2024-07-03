Yürümekte zorlanan mahpus tahliye edilmiyor

İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Zeynep Gonca Karakoç'un, gardiyanların “arama” ve “sayım” bahanesiyle tehdit ve şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Karakoç, 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırı sonrası 7 Şubat'ta gözaltına alındı, 10 Şubat'ta “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Ayrıca Karakoç, gözaltı sürecinde de polisin şiddetine maruz kalırken, polisler hakkında yapılan suç duyurusu da "Polise mukavemet" gerekçesiyle işleme alınmadı.

MA'nın haberine göre, 27 Mart’ta koğuşta arama yapan gardiyanların kalemlerine el koymasına tepki gösteren Karakoç'un gardiyanların saldırması sonucu daha önce geçirdiği kaza sonucu ayağına takılan platin kırıldı. Platinin kırılması üzerine Karakoç, ameliyat geçirdi.

"Sol bacağında dört tane platin var"

Ailenin gardiyanlar hakkında bulunduğu suç duyurusuna savcılık takipsizlik verdi. Şiddete uğrayan Karakoç'a iletişim cezası verilerek ailesiyle iletişimi kesildi.

Kızının sağlık durumundan endişe duyan anne Selver Karakoç, kızının 4 yıl önce bir aracın çarpması sonucu bacağına platin takıldığını söyledi. Karakoç, "Kazadan sonra kızımı öldü sanıp bir kenarda bırakıyorlar, daha sonra birileri yaşadığını görüp ambulansla hastaneye kaldırıyor. Zeynep o zaman ölümden döndü. Sol bacağında dört tane platin var, dizlerinde sinir bağları kopuk" dedi.

"Cezalar nedeniyle kızımla görüşemiyorum"

Kızına karşı şiddetin daha gözaltına alınırken başladığını anlatan Karakoç, şunları söyledi.

"Kızımla beraber gözaltına alınanlara da emniyette işkence edildi. Bunun üzerine suç duyurusunda bulunduk. Ancak 'polise mukavemet' gerekçesiyle işleme alınmadı. Mart ayında da cezaevinde arama gerekçesiyle kızımın bulunduğu hücreye girilerek not kağıtları ve kalemlerine el koymak istemişler."

"Buna karşı çıkınca bir yığın gardiyan ve asker içeri giriyor. Grup Yorum üyesi Bahar Kurt'un kolunu kırıyorlar. Zeynep'in de durumunu bilmelerine rağmen iki gardiyan 'sizi burada geberteceğiz' diyerek beline yükleniyor. Böylelikle kızımın bacağındaki platinleri parçalıyorlar. Kızım uzun süre tedavi gördü. Hala ayakları uyuşuk, yürümekte zorluk çekiyor. Hem işkenceye maruz kalıyor hem de disiplin cezası alıyor. Bu cezalar nedeniyle kızımla görüşemiyorum."

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(EMK)