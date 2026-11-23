Gıda fiyatlarındaki artış ve geçim sıkıntısı, yurttaşların sağlıklı beslenmesini zorlaştırıyor. Et ve süt ürünleri gibi temel gıdalara ulaşmakta zorlandığını anlatan yurttaşlar, alışverişte ihtiyaçlarının yalnızca bir kısmını karşılayabildiklerini söyledi.

Gıda fiyatlarının yanı sıra kira ve temel giderlerin de bütçeleri zorladığını belirten yurttaşlar, özellikle emeklilerin geçinmekte güçlük çektiğini anlattı.

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Et 1000 lira, tereyağı 1500 lira

Bir yurttaş, temel gıdaların fiyatlarını sayarak geçim sıkıntısını anlattı. Ona göre etin kilosu 1000 lira, balın kilosu 700 lira, tereyağının kilosu 1500 lira, bir ekmek ise 17,5 lira. Yurttaş, eti en son bayramda, komşuların verdiğinde yediğini söyledi.

Bir başka yurttaş, marketten bir poşet dolusu alışveriş için 2-3 bin lira harcadığını söyledi. Sabah kahvaltılık alışverişinin bile yetmediğini belirten yurttaş, ucuz olarak bilinen simidin fiyatının da arttığını anlattı.

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"Emekliler perişan oldu"

Yurttaşlardan biri, emeklilerin durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Akaryakıt ve doğal gaz zamlarının sürekli geldiğini belirten yurttaş, gıda fiyatlarının da bu nedenle yükseldiğini ifade etti.

"Beslenemiyoruz"

Bir yurttaş, yiyecek almak için paraya ihtiyaç olduğunu ancak bu paranın kendilerinde olmadığını söyledi. Bir başka yurttaş ise geçimini kuru ekmekle sürdürdüğünü, süt bulamadığını ve alacak parasının bulunmadığını anlattı.

(FY)