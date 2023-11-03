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Yayın Tarihi: 3 Kasım 2023 19:23
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2023 19:42
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Yurttaşlara sorduk: CHP’nin Genel Başkanı kim olmalı?

4-5 Kasım'da yapılacak olan CHP Olağan Kurultayı'nın öncesinde yurttaşlara genel başkanlık koltuğunda kimi görmek istediklerini sorduk.

Ali Dinç

Zeynep Akat
Ali Dinç

Ali Dinç
Zeynep Akat

Zeynep Akat

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgi ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yarın kurultaya gidecek.

38. CHP Olağan Kurultayı’nın ilk gününde genel başkan seçimi, ikinci günündeyse Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Büyük kurultayda mevcut Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, CHP'li milletvekilleri ve il kongrelerinde seçilen delegeler yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak.

Genel başkanlık yarışında Özgür Özel, Örsan K. Öymen, İlhan Cihaner ve Ünal Karahasan adaylığını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki kurultaylarda delegelerin kendisini aday gösterdiğini hatırlatarak, “Ben çıkıp ‘adayım’ demem, örgüt aday gösterirse aday olurum” dedi.

“İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı'nın arifesinde yurttaşlara, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda kimi görmek istediklerini sorduk.

(AD/ZA)

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Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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Zeynep Akat
Zeynep Akat
tüm yazıları

Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Temmuz 2023 bianet stajyeri. 2015-2018 yılları arasında Komşu Yayınları'nda çalıştı.

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