Yurttaşlara sorduk: CHP’nin Genel Başkanı kim olmalı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgi ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yarın kurultaya gidecek.

38. CHP Olağan Kurultayı’nın ilk gününde genel başkan seçimi, ikinci günündeyse Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Büyük kurultayda mevcut Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, CHP'li milletvekilleri ve il kongrelerinde seçilen delegeler yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak.

Genel başkanlık yarışında Özgür Özel, Örsan K. Öymen, İlhan Cihaner ve Ünal Karahasan adaylığını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu ise önceki kurultaylarda delegelerin kendisini aday gösterdiğini hatırlatarak, “Ben çıkıp ‘adayım’ demem, örgüt aday gösterirse aday olurum” dedi.

“İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı'nın arifesinde yurttaşlara, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda kimi görmek istediklerini sorduk.

(AD/ZA)