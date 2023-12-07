Yurttaşlara sorduk: Asgari ücret ne kadar olmalı?
Asgari ücret zammı tartışması devam ederken yurttaşlara 'asgari ücret zammı ne kadar olmalı?' diye sorduk.
11 Aralık'ta asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına başlanacak. Toplantılar öncesinde yurttaşların beklentisini ölçmek için bianet olarak İstanbul Beyazıt Meydanı'nda yurttaşlara mikrofon uzattık.
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(AD)
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