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Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 14:56
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 17:57
1 dk Okuma

Yurttaşlara sorduk: Asgari ücret ne kadar olmalı?

Asgari ücret zammı tartışması devam ederken yurttaşlara 'asgari ücret zammı ne kadar olmalı?' diye sorduk.

Ali Dinç

Zeynep Akat
Ali Dinç

Ali Dinç
Zeynep Akat

Zeynep Akat

11 Aralık'ta asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına başlanacak. Toplantılar öncesinde yurttaşların beklentisini ölçmek için bianet olarak İstanbul Beyazıt Meydanı'nda yurttaşlara mikrofon uzattık.

Asgari ücretli 18 yılda alım gücünde 22 tam altın kaybetti
Asgari ücretli 18 yılda alım gücünde 22 tam altın kaybetti
1 Aralık 2023

(AD)

asgari ücret sokak röportajı yurttaş beyazıt meydanı İstanbul
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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Zeynep Akat
Zeynep Akat
tüm yazıları

Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Temmuz 2023 bianet stajyeri. 2015-2018 yılları arasında Komşu Yayınları'nda çalıştı.

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