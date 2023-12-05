“Yurt” filmine Marakeş’ten En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Nehir Tuna’nın yazıp yönettiği, yapımcılığını Tanay Abbasoğlu’nun üstlendiği “Yurt” filmi, bu sene 20’ncisi düzenlenen ve 2 Aralık’ta sonra eren Marakeş Film Festivali’nden ödülle döndü.

ABD’li oyuncu ve yapımcı Jessica Chastain’in başkanlığındaki jüri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü “Yurt”taki performansıyla Doğa Karakaş’a verdi.

Karakaş’a ödülünü, jüri üyeleri İranlı oyuncu Zar Amir ve İsveçli oyuncu Alexander Skarsgård sundu.

Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde İtalyan bağımsız film eleştirmenleri tarafından verilen Bisato d’Oro Ödülleri’nde En İyi Senaryo seçilen “Yurt”, ekim ayında Fransa’da düzenlenen Saint-Jean-de-Luz Film Festivali’nde de En İyi Yönetmen Ödülü ile SFCC Film Eleştirmenleri Ödülü’nü kazanmıştı.

Hikâye

Bir TN Yapım filmi olan “Yurt” lise hazırlıkta okuyan ve cemaat yurdunda kalan 14 yaşındaki Ahmet’in hikâyesini anlatıyor.

Yakın zamanda dine yönelen babasının beklentilerini karşılamaya çalışan Ahmet’in okul ve yurt arasındaki sıkışmışlığını ve özgürlüğü için verdiği mücadeleyi konu alan film, 90’lı yılların sonu Türkiyesi'nin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen bir büyüme hikâyesi.

Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı’nın oynadığı filmin görüntü yönetmenliğini Florent Herry, kurgusunu Ayris Alptekin, müziklerini de Avi Medina yaptı.

Red Balloon Film (Almanya) ile Ciné Sud Promotion’ın (Fransa) ortak yapımcısı olduğu ve dünya satışını Pyramid International’ın üstlendiği filmin Türkiye takvimi gelecek aylarda belli olacak. (TY)