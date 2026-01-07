ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:39 7 Ocak 2026 09:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.01.2026 09:49 7 Ocak 2026 09:49
Okuma Okuma:  1 dakika

Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından alışverişlerde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. 6 Şubat 2026’dan itibaren tüm siparişler için gümrük beyannamesi ve ek vergiler zorunlu olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
Fotoğraf: bianet

Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti kaldırıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, yurt dışından sipariş edilen tüm ürünler için detaylı gümrük beyannamesi zorunlu hale geldi. Karar, 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Her sipariş için beyanname, ek vergi ve hizmet bedeli

Yeni düzenlemeyle birlikte yurttaşlar, yurt dışından verdikleri her sipariş için;

  • Gümrük vergisi,
  • Detaylı gümrük beyannamesi,
  • Gümrük beyanname hizmet bedeli

ödemekle yükümlü olacak.

Bu durum, özellikle düşük bedelli ürünlerde ürün fiyatını katlayan ek maliyetler anlamına geliyor. Örneğin 100 TL’lik bir ürün için, vergi ve hizmet bedelleriyle birlikte binlerce lirayı bulan ek yükümlülükler oluşacak.

“Ucuza alışveriş” dönemi kapandı

Karar, son yıllarda yurttaşların yoğun biçimde kullandığı uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden yapılan düşük tutarlı alışverişleri doğrudan etkiliyor. Düzenleme ile birlikte, yurt dışından uygun fiyatlı alışveriş dönemi fiilen sona ermiş oluyor.

Özellikle kitap, elektronik aksesuar, tekstil ürünü ve kişisel kullanım eşyalarında maliyetlerin ciddi biçimde artması bekleniyor.

Türkiye’de yurtdışından online alışverişlerde gümrüksüz muafiyet sınırı önceden 150 Euro’ydu. Bu sınır, Ağustos 2024'te 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Temu amazon
