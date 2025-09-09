Yurt dışına çıkmak için pul ücreti 1000 TL oldu

Yılın ortasında yurt dışına çıkış puluna zam geldi. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı yüzde 40,84'lük artıışla 1000 lira olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararın yayımını takip eden 10 günlük süreçte yapılacak yurt dışına çıkışlarda, önceki tutar üzerinden gerçekleştirilmiş harç ödemeleri için fark istenmeyecek.

Söz konusu tutar daha önce 710 liraydı. Ayrıca tutar yılbaşında yeniden değerlenme oranında yine zamlanacak.

Yurt dışına çıkış harcı ödemesi ilk olarak 2001'de yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2001 tarihinde devreye alınan yeni uygulamaya göre vatandaşlar, yurt dışına çıkışlarda 50 ABD doları karşılığına denk gelen tutarda ödeme yapmaya başladı.

8 Ocak 2002'de harç bedeli 70 TL olarak belirlendi (O zamanki para birimiyle 70 milyon lira). 2007'de harç bedeli yeniden düzenlendi. Tutar 15 TL’ye indirildi.

Bundan sonraki süreçte 2019'a kadar uzunca bir süre yurt dışına çıkış harcında bir değişiklik yapılmadı. 1 Ağustos 2019'dan itibaren geçerli olan zamla, yurt dışı çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye yükseltildi. 18 Mart 2022'de bir kez daha zamlanan bedel, 150 TL’ye çıkarıldı. 2024'te de 500 TL, 2025'te de 710 TL yapıldı.