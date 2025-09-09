ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 09:44
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 10:03
1 dk Okuma

Yurt dışına çıkmak için pul ücreti 1000 TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 710 TL olan yurt dışına çıkış pulu ücretini yüzde 40,84'lük artışla 1000 TL yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yurt dışına çıkmak için pul ücreti 1000 TL oldu

Yılın ortasında yurt dışına çıkış puluna zam geldi. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı yüzde 40,84'lük artıışla 1000 lira olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararın yayımını takip eden 10 günlük süreçte yapılacak yurt dışına çıkışlarda, önceki tutar üzerinden gerçekleştirilmiş harç ödemeleri için fark istenmeyecek.

Söz konusu tutar daha önce 710 liraydı. Ayrıca tutar yılbaşında yeniden değerlenme oranında yine zamlanacak.

Yurt dışına çıkış harcı ödemesi ilk olarak 2001'de yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2001 tarihinde devreye alınan yeni uygulamaya göre vatandaşlar, yurt dışına çıkışlarda 50 ABD doları karşılığına denk gelen tutarda ödeme yapmaya başladı.

8 Ocak 2002'de harç bedeli 70 TL olarak belirlendi (O zamanki para birimiyle 70 milyon lira). 2007'de harç bedeli yeniden düzenlendi. Tutar 15 TL’ye indirildi.

Bundan sonraki süreçte 2019'a kadar uzunca bir süre yurt dışına çıkış harcında bir değişiklik yapılmadı. 1 Ağustos 2019'dan itibaren geçerli olan zamla, yurt dışı çıkış harcı 15 TL’den 50 TL’ye yükseltildi. 18 Mart 2022'de bir kez daha zamlanan bedel, 150 TL’ye çıkarıldı. 2024'te de 500 TL, 2025'te de 710 TL yapıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
yurtdışına çıkış yurtdışına çıkış harcı yurtdışına çıkış pulu
ilgili haberler
Yurt dışı çıkış harcına planlanan zam oranı 10 değil 20 kat
20 Haziran 2024
/haber/yurt-disi-cikis-harcina-planlanan-zam-orani-10-degil-20-kat-296645
Yurt dışı çıkış puluna 10 kat zam talep ediliyor
14 Haziran 2024
/haber/yurt-disi-cikis-puluna-10-kat-zam-talep-ediliyor-296521
Yurtdışına çıkış harcına yüzde 200 zam geldi
18 Mart 2022
/haber/yurtdisina-cikis-harcina-yuzde-200-zam-geldi-259241
AKP’den “Mali Paket”: Yurtdışına Çıkış Harcı 15 Liradan 50 Liraya Çıkıyor
8 Temmuz 2019
/haber/akp-den-mali-paket-yurtdisina-cikis-harci-15-liradan-50-liraya-cikiyor-210201
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yurt dışı çıkış harcına planlanan zam oranı 10 değil 20 kat
20 Haziran 2024
/haber/yurt-disi-cikis-harcina-planlanan-zam-orani-10-degil-20-kat-296645
Yurt dışı çıkış puluna 10 kat zam talep ediliyor
14 Haziran 2024
/haber/yurt-disi-cikis-puluna-10-kat-zam-talep-ediliyor-296521
Yurtdışına çıkış harcına yüzde 200 zam geldi
18 Mart 2022
/haber/yurtdisina-cikis-harcina-yuzde-200-zam-geldi-259241
AKP’den “Mali Paket”: Yurtdışına Çıkış Harcı 15 Liradan 50 Liraya Çıkıyor
8 Temmuz 2019
/haber/akp-den-mali-paket-yurtdisina-cikis-harci-15-liradan-50-liraya-cikiyor-210201
Sayfa Başına Git