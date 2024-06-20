Yurt dışı çıkış harcına planlanan zam oranı 10 değil 20 kat

Hazine ve Maliye Bakanlı Mehmet Şimşek’in “Bayram sonrası Meclis’e gelecek” dediği yeni vergi paketiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Daha önce 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirleneceği konuşulurken yasa taslağında oran 3 bin TL olarak yazıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait görselin açıklamasında “Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3 bin TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir” dendi.

Artış taslak metindeki gibi olursa hükümet harç fiyatına yüzde 1900 bir başka deyişle 20 kat zam yapmış olacak.

Devlet altı ayda 12,5 milyar TL toplayacak

2001'den beri uygulanan harç sisteminde son zam Mart 2022’de yapılmış, hükümet fiyatı 50 TL’den 150 TL’ye çıkartmıştı. Mevcut haliyle 150 TL harcın 15 TL'si TOKİ'ye aktarılıyor, kalan kısım da genel bütçeye gelir kaydediliyor.

2023’te 8 milyon 743 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına harç ödeyerek çıkış yaptı. 2024’te de aynı sayıda kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapacağı varsayımı ile 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanıyor.

Yurt dışı çıkış puluna 10 kat zam talep ediliyor

(HA)