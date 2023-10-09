'Yurt'a Fransa’dan iki ödül

Nehir Tuna’nın dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan filmi “Yurt”, Fransa’da iki ödüle değer görüldü.

Dün sona eren ve bu yıl 10.'su düzenlenen Saint-Jean-de-Luz Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında gösterilen film, En İyi Yönetmen Ödülü ile SFCC Film Eleştirmenleri Ödülü’nü kazandı.

Fransalı oyuncu ve yönetmen Agnès Jaoui’nin başkanlığındaki ana jürinin diğer üyeleri Guillaume De Tonquédec, Alysson Paradis, William Lebghil ve Sarah Suco idi.

En İyi Yönetmen Ödülü’nün kazananı açıklayan jüri üyesi Guillaume De Tonquédec, yönetmen Nehir Tuna için şunları söyledi:

“İlk filmini çeken genç bir yönetmenden özel olarak çok etkilendik. Karmaşık bir toplum meselesini işleyişinden, senaryosundan, diyaloglarından, sanatsal seçimlerinden, kurgusundan, ışığından, cesaretinden, hayret vericiden başka bir sıfat bulamadığımız oyuncu yönetiminden etkilendik. Ya insanlığı şaşırtıcı derecede yansıtan, birbirinden ikna edici oyuncularına ne demeli? Özellikle de başrol oyuncusu Doğa Karakaş ve arkadaşı Can Bartu Arslan. Saint-Jean-de-Luz’de gerçek bir yönetmen keşfetmiş olmaktan çok mutluyuz. Kendisiyle en yakın zamanda tekrar karşılaşmayı diliyoruz.” (AÖ)