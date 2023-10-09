ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 11:09
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 11:18
1 dk Okuma

'Yurt'a Fransa’dan iki ödül

Saint-Jean-de-Luz Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında gösterilen film, En İyi Yönetmen Ödülü ile SFCC Film Eleştirmenleri Ödülü’nü kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/yurt-a-fransadan-iki-odul.jpg

Nehir Tuna’nın dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan filmi “Yurt”, Fransa’da iki ödüle değer görüldü.

Dün sona eren ve bu yıl 10.'su düzenlenen Saint-Jean-de-Luz Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında gösterilen film, En İyi Yönetmen Ödülü ile SFCC Film Eleştirmenleri Ödülü’nü kazandı.

Fransalı oyuncu ve yönetmen Agnès Jaoui’nin başkanlığındaki ana jürinin diğer üyeleri Guillaume De Tonquédec, Alysson Paradis, William Lebghil ve Sarah Suco idi.

En İyi Yönetmen Ödülü’nün kazananı açıklayan jüri üyesi Guillaume De Tonquédec, yönetmen Nehir Tuna için şunları söyledi:

“İlk filmini çeken genç bir yönetmenden özel olarak çok etkilendik. Karmaşık bir toplum meselesini işleyişinden, senaryosundan, diyaloglarından, sanatsal seçimlerinden, kurgusundan, ışığından, cesaretinden, hayret vericiden başka bir sıfat bulamadığımız oyuncu yönetiminden etkilendik. Ya insanlığı şaşırtıcı derecede yansıtan, birbirinden ikna edici oyuncularına ne demeli? Özellikle de başrol oyuncusu Doğa Karakaş ve arkadaşı Can Bartu Arslan. Saint-Jean-de-Luz’de gerçek bir yönetmen keşfetmiş olmaktan çok mutluyuz. Kendisiyle en yakın zamanda tekrar karşılaşmayı diliyoruz.” (AÖ)

yurt
Sayfa Başına Git