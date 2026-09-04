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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 07:35 4 Eylül 2026 07:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 08:56 4 Eylül 2026 08:56
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Yüreğir Belediyesi mahkeme kararıyla AKP'ye geçti

Yüreğir Belediye Başkanvekilliği için yapılan iki seçimi CHP adayı kazandı. AKP seçimi mahkemeye taşıdı. Seçimi iptal eden mahkeme, görevi AKP'nin adayı Tarık Özünal'a verdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yüreğir Belediyesi mahkeme kararıyla AKP'ye geçti
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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, bir dava kapsamında aldığı ceza gerekçesiyle 21 Nisan günü, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

CHP adayı seçimi iki kez kazandı

Yüreğir Belediye Meclisi'ndeki başkanvekili seçimini 21 oy alan CHP’nin adayı Cafer Boyraz kazandı. AKP’li Tarık Özünal ise 15 oyda kaldı. AKP'nin itirazı üzerine Adana 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi ve seçim yenilendi. 31 Temmuz'daki seçimi yine CHP'li Cafer Boyraz kazandı.

AKP ikinci seçim için de mahkemeye başvurdu. Adana 2. İdare Mahkemesi, Başkanvekilliği görevinin Tarık Özünal'a geçmesine hükmetti.

Davayı karara bağlayan Adana 2. İdare Mahkemesi, kararda şu değerlendirmeyi yaptı:

Hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu seçim işlemlerinin yürütmesinin devamı halinde seçime yönelik itirazların sürmesi sebebiyle davalı idarenin karar alma organlarının faaliyetine devam edebilmesinin ortadan kalkacağı, seçilen kişinin belediye başkanının yetkilerini kullanacağı, huzur ortamının bozulabileceği bu nedenle de hizmetin görülmesinde ve yürütülmesinde aksamalar yaşanabileceği, bu durumun telafisi güç zararların ortaya çıkmasına neden olabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

CHP'den tepki

Karara tepki gösteren CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Adana Yüreğir Belediye Meclisi, belediye başkanı dahil 38 kişiden oluşur. Başkan vekilliği seçiminin üçüncü turunda CHP 18, AKP 19 oy aldı. Bu turda bir adayın seçilebilmesi için gerekli sayı 20 oydu. Dolayısıyla üçüncü turda hiçbir aday seçilemedi.Dördüncü turda ise en çok oyu alan aday seçilecekti. CHP 19, AKP 17 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı. Bu sonuçla seçimi CHP adayı kazandı.Buna rağmen dördüncü tur oylamasının iptal edilip üçüncü turda AKP adayının 19 oyla salt çoğunluğu sağladığı gerekçesiyle görevin Tarık Özünal’a verilmesi, sandıktan çıkan iradenin yok sayılmasıdır.Bu karar açıkça hukuka aykırıdır. Yüreğir Belediye Meclisinin iradesi mahkeme kararıyla tersine çevrilemez. Bu karara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

Belediye başkanı ceza aldı

Yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçu iddiasıyla 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
yüreğir belediye CHP AKP seçim
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