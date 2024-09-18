Yurdun büyük bölümünde 3 gün sağanak yağış etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, yurtta bu haftaki hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Macit, bugünden itibaren Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti:

"Perşembe günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cuma günü de Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak devam edecek."

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

Yarın beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağını aktaran Macit, vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.

Macit, "Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinde seyrederken, yurdun bazı bölgelerinde mevsim normallerinin altına inecek" dedi.

Ankara'da bugün gök gürültülü sağanak beklendiğini bildiren Macit, yağışların doğu bölgesinde devam edeceğini ancak cuma yağış beklentisinin olmadığını söyledi.

İstanbul'da bugün ve cuma günü il genelinde, perşembe de doğu bölgesinde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Macit, İstanbul'da da 3 gün boyunca sıcaklıkların 25-26 derecede seyredeceğini ifade etti.

(AS)