Yunus parkında yasa dışı yunus üretimine suç duyurusu

Türkiye’de yeni yunus parklarının açılması ve mevcut tesislerde esaret altında yunus üretimi yasaklanmış olmasına rağmen, Antalya’daki The Land of Legends adlı tema park bünyesinde faaliyet gösteren yunus gösteri merkezinde en az iki yunusun doğduğu sosyal medyada paylaşılan videolarla belgelendi.

Yunuslara Özgürlük Platformu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi ile Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Antalya Serik’teki Rixos Hotel kompleksinde yer alan yunus gösteri merkezinde tespit ettikleri hayvan hakları ihlallerine ilişkin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun çeşitli hükümlerine aykırılıklar dolayısıyla yunus parkı işletmecilerine yasal yaptırım uygulanmasını talep eden dilekçede, kanunun 24. maddesi uyarınca yunusların koruma altına alınması, tesisin tekrar hayvan bulundurmasının yasaklanması ve işletmenin yunuslar üzerinden yürüttüğü ticari faaliyetlerine son verilmesi için gerekli birimlere bildirimde bulunulması istendi.

Ancak savcılık tarafından yunus parkı işletmecileri hakkında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararına karşı itiraz başvurusu hazırlığı ise sürüyor.

Hayvan hakları örgütlerinin yıllar süren mücadelesi sonucu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda 2021 yılında yapılan değişiklik ile yeni yunus parklarının açılması ve mevcut yunus parklarının üretim ile ithalat yoluyla kapasite artırmaları yasaklanmıştı.

Yasağa rağmen yunus üretimine devam

Videolar ve ekran görüntüleriyle desteklenen şikâyet dilekçesinde; mevcut yasal düzenlemelere aykırı olmasına rağmen, The Land of Legends bünyesindeki yunus parkında 2022-2025 yılları arasında en az iki kez yunus üretiminin yapıldığına, doğum yoluyla “kapasite artırımına gidildiğine”, gebelik ve doğum süreçlerinin veteriner hekimler başta olmak üzere tesis çalışanlarınca kayıt altına alınıp kamuya açık şekilde paylaşıldığına dikkat çekildi.

Tesiste çalışan bir veteriner hekim tarafından sosyal medyada yayımlanan ve diğer tesis çalışanları tarafından da paylaşılan görüntülerde, 2022 yılında gebe bırakılan bir dişi yunusun 2023’te doğum yaptığı ve yavrusuyla birlikte havuzda yüzdüğü görülüyor. Aynı veteriner hekimin 2025 tarihli ve “yeni bir doğum” başlıklı başka bir paylaşımında, tesisteki bir yunusa yine ultrason uygulandığı, gebeliğin takip edildiği ve yeni bir yunusun dünyaya geldiği görülüyor.

Hayvan hakları örgütlerinin ve baronun ayrıntılı kimlik ve sağlık kontrolü taleplerine rağmen, doğan yavru yunusların hayatta olup olmadıkları dahi bilinmiyor.