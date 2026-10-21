"Yunanistanlı Ortodoks keşiş Nikolaos Tsigkozis nerede?"

Yunanistan’ın Yanniça şehrinden İstanbul’a gelen 58 yaşındaki Rum Ortodoks keşiş Nikolaos Tsigkozis’in (Keşiş Yosif), kaybolmasının ardından ailesi ve yerel topluluklar hayatından endişe ediyor.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, keşişin akıbetinin araştırılması ve bulunması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Serhat Eren’in İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye yönelttiği soru önergesinde yer alan bilgilere göre Tsigkozis, 23 Temmuz’da otobüsle İstanbul’a geldi. Ailesinin ve diplomatik misyonların aktardığı bilgilere göre keşiş, en son 25 Temmuz öğle saatlerinde İstanbul’daki Yunanistan Başkonsolosluğu’na gitti.

Başkonsoloslukta Trabzon, Sümela Manastırı ve Karadeniz bölgesinin yanı sıra Kapadokya’daki tarihi Rum manastırları, kilise kalıntıları ve ulaşım olanakları hakkında bilgi alan Tsigkozis’in, şehirlerarası otobüs terminaline yönlendirildiği belirtildi.

Münzevi bir yaşam sürmek amacıyla kırsal bölgelere gitmek istediği aktarılan Tsigkozis’in nerede olduğu ise bilinmiyor.

Ailesi ve yerel topluluklar endişeli

Soru önergesinde, Tsigkozis’in yaklaşık 1,64 metre boyunda, normal kilolu, kır saçlı, kır bıyıklı, kısa sakallı ve yeşil gözlü olduğu bilgisi yer aldı. Türkçe bilmediği ve son görüldüğünde sivil kıyafetler giydiği belirtilen keşişin bulunması için yürütülen çalışmaların durumu gündeme getirildi.

Eren, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye keşişin Türkiye’ye giriş yaptığı 23 Temmuz’dan itibaren fiziki ya da dijital izine rastlanıp rastlanmadığını, İstanbul’dan Trabzon’a, Karadeniz’e veya Kapadokya’ya gitmiş olabileceğine ilişkin otobüs terminali ve bilet kayıtlarının incelenip incelenmediğini sordu.

Önergede ayrıca, keşişin bulunması ve can güvenliğinin sağlanması için emniyet birimlerinin aktif bir arama veya soruşturma yürütüp yürütmediği soruldu.

Trabzon ve Kapadokya’da arama yapıldı mı?

Eren, keşişin gitmek istediği belirtilen Trabzon ve Kapadokya’daki kolluk kuvvetlerine kayıp ihbarı iletilip iletilmediğini de sordu. Önergede, bölgedeki tarihi kiliseler, manastır kalıntıları ve kırsal inziva alanlarında arama yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi talep edildi.

Eren, İstanbul’daki Yunanistan Başkonsolosluğu ve kayıp kişinin ailesiyle koordineli bir arama süreci yürütülüp yürütülmediğinin açıklanmasını istedi.

Önergede son olarak, konunun insani boyutu ve inanç özgürlüğü de dikkate alınarak yürütülen arama çalışmalarının hangi aşamada olduğu ve kaygılı aileyle kamuoyunun nasıl bilgilendirileceği soruldu.

Eren’den İçişleri Bakanı’na 5 soru

1. Yunanistan vatandaşı Rum Ortodoks Keşiş Nikolaos Tsigkozis’in (Keşiş Yosif) Türkiye’ye giriş yaptığı 23 Temmuz’dan itibaren fiziki veya dijital olarak izine rastlanmış mıdır? İstanbul’dan Trabzon, Karadeniz veya Kapadokya bölgelerine seyahat edip etmediğine ilişkin terminal, otogar veya bilet kayıtlarında inceleme yapılmış mıdır?

2. Kayıp keşişin bulunması, akıbetinin aydınlatılması ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimleri tarafından başlatılmış aktif bir arama-kurtarma veya soruşturma çalışması bulunmakta mıdır?

3. Keşişin gitmek istediği belirtilen Trabzon ve Kapadokya bölgelerindeki kolluk kuvvetleri ile yerel güvenlik birimlerine kayıp ihbarı ve bilgilendirme iletilmiş midir? Bu bölgelerdeki tarihi kiliseler, manastır kalıntıları ve kırsal inziva alanlarında arama yapılmış mıdır?

4. İstanbul’daki Yunanistan Başkonsolosluğu ve kayıp kişinin ailesiyle koordineli bir bilgi akışı ve arama süreci yürütülmekte midir?

5. Konunun insani boyutu ve inanç özgürlüğü de dikkate alınarak, kamuoyuna ve kaygılı aileye yürütülen arama faaliyetlerinin hangi aşamada olduğuna ilişkin yakın zamanda bilgilendirme yapılması planlanmakta mıdır?

(EMK)