Yunanistan’dan “etkin soruşturma” talebi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Yunanistan’dan Legal Centre Lesvos (Midilli Hukuk Merkezi) bugün İzmir’de yaptıkları ortak basın toplantısında, Ege’de hayatını kaybeden Barış Büyüksu için adalet istediler.

Açıklamaya ÇHD’den Nergiz Tuba Aslan, Legal Centre Lesvos’tan Avukat Vicky Aggelidou ve Barış Büyüksu'nun ablası Dilan Bıyık katıldı.

İşkence, Adli Tıp raporuyla teyit edildi

Barış Büyüksu, 22 Ekim 2022’de Bodrum açıklarında 15 Filistinli göçmenle beraber bir bot içerisinde Türk Sahil Güvenliğince bilinci kapalı şekilde bulunmuş, tıbbi müdahale için ambulans beklenirken yaşamını kaybetmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Büyüksu ile birlikte olan Filistinli göçmenlerin tanık sıfatı ile ifadeleri alındı. Tanıklar, olayın Yunanistan devlet güçleri tarafından gerçekleştirildiğini ve sık sık uygulanan “geri itme” (pushback) pratiğinin bir parçası olduğunu anlattı.

Tanık ifadelerine göre, Büyüksu, Kos Adası’nda kaba dayak ve elektrikle işkenceye maruz kaldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen Adli Tıp Raporu da tanık beyanlarını doğruladı. Adli Tıp Kurumu 1. Adli İhtisas Kurulunda düzenlenen raporda Barış Büyüksu’nun ölüm sebebi “genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ve yaygın yumuşak iç doku kanaması” olarak belirtildi.

Yunanistan’dan “geri itme”de yeni yöntem

“Yunanistan’daki dosyaya ulaşılamıyor”

Ailesi, Şubat 2023’de Çağdaş Hukukçular Derneği’ne hukuki destek talebiyle başvuruda bulundu. Dünyada Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupalı Hukukçular Derneği’nin (ELDH) üyesi olan ÇHD ve Legal Centre Lesvos ailenin avukatlığını üstlendi.

Bugünkü açıklamada, tüm mülteciler için adalet çağrısında bulundular:

“Bu adalet çağrısının bir parçası olarak soruyoruz: Barış Büyüksu Dosyası Nerede? Barış sınır politikaları yüzünden yaşamını kaybetti. Ailesi ise devletlerarası bürokrasi yüzünden adalete erişemiyor…

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ceza soruşturması oldukça kapsamlı ve ayrıntılı. Soruşturma savcılığı tarafından bu soruşturma dosyası Yunancaya çevrildikten sonra dosyanın tamamı, adli yardımlaşmanın sağlanabilmesi için Yunanistan yetkili adli makamlarına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’nın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne iletildi.

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturmada faillere yöneltilen suçlama; “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” (TCK m.82/1.b) ve “neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence” (TCK m.95/4) olarak tanımlanmıştır. Ancak Legal Centre Lesvos tüm sistematik uğraşlarına rağmen dosyaya Yunanistan’da ulaşamıyor.

Yunanistan Dış İşleri Birimleri, prosedürel olarak belgelerin önce Türkiye Adalet Bakanlığı’ndan (spesifik olarak Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden) Türkiye Dışişleri’ne, oradan da Yunanistan Dış İşleri dolayımıyla Yunanistan Adalet Bakanlığı’na ulaşması gerektiğini belirtti. Ancak tüm girişimlerimize rağmen dosyanın Yunanistan Dış İşlerine ulaşıp ulaşmadığı tespit edilemiyor.”

Talepler ÇHD ve Legal Centre Lesvos kamuoyundan, hak savunucularından ve yetkililerden şunları talep etti: · Yunanistan ve Türkiye’deki hak savunucularının Barış için Adalet talebimize katılmalarını talep ediyoruz. Barış yasa dışı geri itme sonucu yaşamını kaybeden ilk göçmen değil, son da olmayacak. Hak savunucularını gerek Barış için Adalet mücadelemizde gerekse geri itmelere karşı mücadelemizde yanımızda olmaya çağırıyoruz. · İki ülke bürokrasisi arasında kaybolan dosyanın bulunması için milletvekillerini ve Bakanlıkları göreve çağırıyoruz. · Yunanistan yetkililerini bir an önce Barış Büyüksu’nun ölümü konusunda ivedilikli etkin bir yargılama süreci başlatmaya çağırıyoruz.

(AS)