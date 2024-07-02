Yunanistan’daki 52 orman yangınından 44’ü kontrol altına alındı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Valisi Vathrokoyannis, son 24 saatte ülke genelindeki 52 ormanlık alanda yangın çıktığını açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bu yangınlardan 44'ü kontrol altına alındı, 8 noktadaki yangınlarla mücadele ise sürüyor.

Adalardaki yangınlara takviye ekip gönderildi

İstanköy (Kos) ve Sakız (Hios) adalarındaki yangınların kontrol altına alınmasında zorluk yaşandığı için Atina'dan takviye ekipler gönderildi. Midilli Adası'ndaki yangın için de takviye ekiplerin gönderilmesine karar verildi.

Girit Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin tedbiren tahliyesi istendi.

İstanköy (Kos) Adası Belediye Başkanı Theodasis Nikitaras, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ada'daki durumun kritik olduğunu ve Kardamaina bölgesinin tahliyesi için talimat verdiğini duyurdu. Adada yüzlerce bölge sakini ve turist, otobüslerle güvenli bölgelere taşındı. Ev ve otellerinden ayrılmak zorunda kalanlar, kamu binalarına yerleştirildi.

Yunanistan basınına yansıyan haberlere göre, Serifos Adası'nda cumartesi çıkan orman yangınında Ada'daki Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e ait alanların dörtte biri yandı.

Yunanistan, son yılların en kurak Haziran ayını yaşadı

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı raporda, ülkedeki yağış ölçüm merkezlerinin tespit ettiği 2007-2023 dönemi haziran ayı yağış ortalamaları, bu yılın haziran ortalaması ile karşılaştırıldı. Rapora göre, Atina merkezinde 2007-2023 döneminde yağış ortalaması 21 milimetre iken bu yıl haziranda bölgeye hiç yağış düşmedi. 2007-2023'te yağış ortalaması 40 milimetre olan Livadia ve 35 milimetre olan Sparta da bu yıl haziranda hiç yağış almadı.

Ülke genelinde de hazirandaki yağışların 2007-2023 ortalamasından çok daha düşük olduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre, Yunanistan Meteoroloji Dairesinin dün yayımladığı raporda da, ülkedeki 53 meteoroloji istasyonunda 2010'dan beri yapılan düzenli ölçümlerde tespit edilen haziran ayı sıcaklık ortalamaları incelenmiş, bu yıl haziran ayı sıcaklık ortalamalarının, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedilmişti.

Haziran ayı sıcaklık ortalamasının bazı bölgelerde, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek olduğu belirlenmişti. Gün bazında yapılan incelemede, 53 meteoroloji istasyonunun 11'inde, 2010'dan bu yana haziranda ölçülmüş en sıcak günler kaydedilmişti.

Rodos Adası'ndaki Lindos köyünde yer alan meteoroloji istasyonu, 43,6 derece ile haziranda ölçülen en yüksek sıcaklığı görmüştü.