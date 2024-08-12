Yunanistan’da yangın: 9 köy tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangının dumanı Atina’ya dek ulaştı, dumanlar Parthenon’un arkasında görüntülendi.

Yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi, evlerinden tahliye edilenlere geçici konaklama sağlayacak özel bir platform kuruldu. Yunanistan Otelcilik Derneği’nin kurduğu platform, yerel yönetimlerin sunduğu yardımlara ek olarak hizmet verecek.

Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) ile Kifisia'daki Zirinia Spor Salonu da vatandaşların konaklaması için açıldı.

“Çok sayıda ev hasar gördü”

Yangına, 400'den fazla itfaiyeci, 110 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 15 yangın söndürme uçağı ve 9 helikopter müdahalede bulundu.

Yunanistan İtfaiyeTeşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yangın nedeniyle çok sayıda evin hasar gördüğünü söyledi.

Bölgede rüzgarların fırtına şiddetine ulaştığını ve alevlerin yüksekliğinin 25 metreye ulaştığını aktaran Vathrakoyannis, polisin, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye ettiğini kaydetti.

“Kırmızı alarm”

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti.

Yangın nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis de tatilini kesip Atina'ya döndü.

(AS)