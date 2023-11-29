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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 12:07
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 12:08
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Yunanistan’da sağlık çalışanları greve gidiyor

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu ve Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu, bütçe ve kadro talepleriyle grev çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/yunanistanda-saglik-calisanlari-greve-gidiyor.jpg
Fotoğraf: Ekathimerini

Yunanistan'da kamu çalışanı doktorlar ve sağlık personeli, gelirlerinin yükseltilmesi, kamuda sağlık personeli sayısının artırılması talepleriyle 48 saatlik grev kararı aldı.

Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) ve Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDHN), ülke genelindeki hastanelerde çalışan doktor ve sağlık personelini bugün başlayacak greve davet etti.

Grev kararına, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da destek vererek kamu hastaneleri çalışanlarına greve katılmaları için çağrıda bulundu.

Bütçe ve kadro talepleri

Kamu çalışanı doktorlar ve sağlık personeli, iki günlük grevin gerekçesini, maaşlarının iki katına çıkarılması, nöbet ödemelerinin zamanında yapılması, nöbet ödemelerinin vergilendirilmemesi, sağlık personeli sayısının artırılması, sözleşmeli personelin kadroya alınması ve kamu sağlığı sistemine ayrılan bütçenin artırılmasına yönelik talepleri olarak açıkladı.

Greve katılacak doktor ve sağlık personeli yarın yerel saatle 12.00'de Sağlık Bakanlığı önünde gösteri düzenleyecek. (AS)

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