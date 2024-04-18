Yunanistan’da genel grev: "Haklarımız ütopya değil"

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (GSEE) çağrısıyla ülke genelinde dün (17 Nisan) 24 saatlik grev yapıldı.

Grev kapsamında toplu taşıma araçlarının büyük çoğunluğu hizmet vermedi, deniz ulaşımı da kesintiye uğradı. Otobüsler sadece belirli saatlerde çalışma kararı aldı.

Yunanistan basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin dört bir yanında on binlerce işçi greve ve gösterilere katılarak sermaye politikalarının kabul edilmeyeceği mesajını verdi.

Eylemlere gıdadan tekstile, tersaneden telekomünikasyona, inşaattan turizme, ilaçtan kağıt sanayiye birçok sektörden işçinin yanı sıra, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu sektöründen emekçiler de yoğun katılım gösterdi.

GSEE yaptığı açıklamada, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek mevcut işçi maaşlarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve ekonomik kriz sürecinde iptal edilen toplu iş sözleşmelerinin yeniden yapılmasını talep etti.

GSEE’den toplu iş sözleşmeleri çağrısı

Sendikalar, pandemi döneminde geçici bir önlem olarak kaldırılan birçok işçi hakkının geri verilmediğini belirtiyor.

“Bize önlemlerin geçici olduğu, Yunanistan yeniden ayağa kalkana kadar sadece birkaç yıl süreceği söylendi. Şu anda olan bu değil” diyen GSEE Genel Başkanı Yiannis Panagopoulos toplu iş sözleşmelerinin 'bir an önce' yapılması çağrısında bulundu.

PAME: Hayatlarımız için grevdeyiz

Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME) ise grev öncesinde yaptığı açıklamada, “Ücret artışları ve çalışanların gelirlerini koruyan gerçek yardım önlemleri talep ederek hayatlarımız için yeniden grevdeyiz” dedi.

PAME’nin açıklamasında öne çıkan talepler şöyle:

Ücretlerde ciddi oranlarda artışlar yapılsın.

İşçi karşıtı yasalar kaldırılsın ve toplu iş sözleşmeleri yeniden tesis edilsin.

Asgari ücret arttırılsın.

İşsizlik yardımları asgari ücretin %80’i oranında verilsin.

Dolaylı vergiler (KDV, ÖTV) kaldırılsın.

Halk için ucuz elektrik temin edilsin, enerji ve yakıt fiyatlarında tavan ücret belirlensin.

“Haklarımız için mücadele ediyoruz”

Grev kapsamında başkent Atina’da yapılan eylemde işçiler, "Haklarımız ütopya değil" diyerek Parlamento binasına yürüdü.

Tersane işçisi Stelyos Danis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün tüm çalışanlar olarak ülkedeki hayat pahalılığına, düşük maaşlara, işsizliğe karşı haklarımız için mücadele etmek üzere buradayız. Tersaneler için büyük işletmeler kapanıyor. 2 bin 500 ila 3 bin çalışanı olan işletmeler artık sadece 50 personelle çalışıyor. Daha iyi bir gelecek, çocuklarımızı kendimizinkinden daha iyi şartlarda büyütmek için mücadele ediyoruz” dedi.

İşçilerden Filistin’le dayanışma mesajı

Atina’daki protesto yürüyüşünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da tepki vardı. İşçiler ellerinde Filistin bayrakları ile “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.

Eyleme katılan Yunanistan Filistinliler Cemiyeti üyesi Abu Assam Muhammed, “Bugün hayat pahalılığına karşı duran, maaşlara zam talep eden Yunanistan sendikalarının genel grevi vesilesiyle Filistin için Gazze’de Filistin halkına yapılan soykırıma karşı da eylem yapma ve halkların dayanışmasını istemi fırsatı bulduk” diye konuştu.

(TK/VC)