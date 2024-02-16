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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 13:36
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 21:01
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Yunanistan’da “evlilik eşitliği” yasasına onay

Yunanistan Parlamentosunun onayladığı yasayla, evlat edinme konusundaki sınırlamalar da kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan’da “evlilik eşitliği” yasasına onay

Yunanistan Parlamentosu aynı cinsiyet kimliğine sahip çiftlerin evlenmesine ve evlat edinmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

AP’nin haberine göre Yunanistan, bu kanunu kabul eden “ilk Ortodoks Hıristiyan ülke” oldu.

Reuters’ın haberine göre, Ortodoks Kilisesi, evlilik eşitliğine şiddetle karşı çıkarken, ülkedeki LGBTİ+ toplumu ise tasarının yeteri kadar hakkı kapsamadığına inanıyor.

Başbakandan kutlama

Başbakan Kyriakos Miçotakis, oylamanın ardından, “Yunanistan'ın evlilik eşitliğini yasalaştıran 16. Avrupa Birliği ülkesi olmaktan gurur duyduğunu” belirten bir tweet attı:

“Bu, Avrupa değerlerine tutkuyla bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke olan günümüz Yunanistan'ını yansıtan insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır.”

Ortak çocuk edinme imkanı

“Evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna” ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle tüm çiftlere resmi nikah ve ortak çocuk edinme imkanı tanıyan yasa tasarısı, 300 sandalyelik mecliste 176 evet oyu ile kabul edildi.

Yasa tasarısına, açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tüm milletvekilleri yasaya evet oyu vermezken, tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu.

Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi. Bazı sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmamayı tercih etti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise evlat edinmelere imkan tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi.

Evlilik eşitliği

Evlilik eşitliği dünya genelinde 32 ülkede yasal. Avrupa genelinde de Yunanistan’dan önce 18 ülke yasayı kabul etmişti.

Hollanda 2001'de eşit evliliklerin uygulandığı ilk ülke oldu, onu Belçika, İspanya, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Danimarka, Fransa ve diğer ülkeler izledi.

İrlanda'da evlilik eşitliği ilk defa halk oylamasına sunuldu ve düzenlenen referandum sonucunda 2015’te yasallaştı. Evlilik eşitliğini son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde Andorra Prensliği kabul etti.

ABD'de de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, Maine, Maryland, Washington, Maine, Kaliforniya, Rhode Island, Minnesota, New Jersey eyaletleri, Washington, D.C. federal bölgesi, Coquille kabilesinde ve Meksika'nın Meksiko federal bölgesinde evlilik eşitliği yasal.

(AS)

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20 Haziran 2023
/haber/estonya-da-evlilik-esitligi-yasallasti-280580
"SEVGİ SEVGİDİR, SEVGİ KAZANMALIDIR"
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/haber/tayland-in-olasi-basbakani-evlilik-esitligini-yasallastirma-sozu-verdi-280015
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/haber/biden-evlilik-esitligi-yasasini-onayladi-ask-asktir-hak-haktir-271381
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