HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 14:15
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 14:18
1 dk Okuma

Yunanistan’da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar grevde

Doktorlar, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını ve maaşların yükseltilmesini talep ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yunanistan’da devlet hastanelerinde çalışan doktorlar grevde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan Hastane Doktorları Birlikleri Federasyonunun (OENGE) çağrısıyla, ülke genelindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, bugün ve yarın için (48 saat) greve gitme kararı aldı.

Doktorlar, sağlık hizmetlerindeki şartların iyileştirilmesini, personel sayısının artırılmasını, maaşların yükseltilmesini talep ediyor.

Öte yandan, Yunanistan Laboratuvar Doktorları Federasyonu (PERGI) da yarın için 24 saatlik grev ilân etti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre grev kapsamında, ülkedeki özel laboratuvarlar yarın hizmet vermeyecek.

Laboratuvarlar, sigorta anlaşması gereği devletten bekledikleri ödemelerin zamanında yapılmasını talep ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
emek Yunanistan Grev sağlık hizmetleri
