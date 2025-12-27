ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:22 27 Aralık 2025 15:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.12.2025 15:24 27 Aralık 2025 15:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Yunanistan’da çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatma kararı aldı

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını talep ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yunanistan’da çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatma kararı aldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan’da ödemesi geciken devlet destekleri ve artan üretim faaliyetleri için ay başından beri yol kapama eylemi yapan çiftçiler, bugün Selanik-Atina yolunu kapatma kararı aldı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Atina’dan Selanik’e gidiş yönü trafiğe açık tutulurken, Selanik’ten Atina’ya dönüş yönü çiftçilerin eylemi nedeniyle kapalı olacak.

Yunanistan genelinde ay başından bu yana devam eden çiftçi eylemleri nedeniyle zaman zaman kentler arası otoyollar, havalimanları ve sınır kapıları kapatılıyor.

Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yunanistan yol kapatma eylemi çiftçi eylemi
