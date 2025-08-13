ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 17:45
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 17:52
Yunanistan’da Alevi-Bektaşi inancı resmi statü kazandı

Yunanistan Parlamentosu, 1 Ağustos’ta aldığı tarihi kararla, ülkedeki Alevi-Bektaşi inancını resmi bir inanç topluluğu olarak tanıdı.

Yunanistan’da Alevi-Bektaşi inancı resmi statü kazandı
Fotoğraf: Hercules Milas/visitthessaly.gr

Yunanistan’ın Evros (Meriç) iline bağlı Sofulu ilçesindeki Ruşenler, Büyük Derbent ve Küçük Derbent köylerinde yaşayan yaklaşık 3 bin 500 kişilik Alevi-Bektaşi topluluğunu temsil eden Seyyid Ali Sultan Dergâhı Koruma Heyeti’nin 2018’de yaptığı başvuru sonuçlandı.

Başvuru, Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı’nın kanun teklifine eklenen 49. maddeyle 1 Ağustos’ta kabul edildi. Böylece Yunanistan Alevi-Bektaşileri, dini bir tüzel kişilik kazanarak ülkedeki Müslüman azınlığın bağlı olduğu müftülükten ayrılacak ve kendi bağımsız temsilini gerçekleştirebilecek.

Yasada, Lozan Antlaşması’ndan doğan Müslüman azınlık haklarının korunmaya devam edeceği de belirtildi.

Yunanistan Alevi-Bektaşilerinin resmi olarak kabul edilen ilk cemevi, 2022’de Yukarı Derbent köyünde açılmıştı. Yeni yasayla birlikte köylerde yeni cemevleri açılabilecek, mevcut cemevleri de resmi statü kazanacak.

Ayrıca, okullarda en az 10 Alevi-Bektaşi öğrencinin başvurması halinde, ayrı bir din dersi alma hakkı da yasal güvence altına alındı.

1-2-3 Ağustos’ta düzenlenen Seyyid Ali Sultan Anma Etkinlikleri ve Geleneksel Seçek Yağlı Güreşleri kapsamında yapılan törende konuşan Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Sofia Zaharaki, kararı resmi olarak açıkladı.

Zaharaki, artık yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak Alevi-Bektaşilerin tanınmasının önemine değindi. Bakanlığa başvuruyu yapan Seyyid Ali Sultan Dergâhı Koruma Heyeti Başkanı Ahmet Karahüseyin de Bakan Zaharaki’ye teşekkür ederek Bektaşiliği simgeleyen teslim taşını ve bir plaketi takdim etti.

(RO/VC)

İstanbul
alevi bektaşi Yunanistan Batı Trakya
1984 İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans, Trakya Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimi aldı. Varlık, Virgül, Agora, RadikalGenç, Birgün, Cumhuriyet Kitap, Film Arası, Kitapçı, Sendika.org, ve Edebiyathaber.net gibi farklı mecralarda sinema ve edebiyat merkezli metinler yayımladı. Uzakdoğu Sineması, Rus Sineması, Alman Sineması, Ortadoğu Sineması, Dünya Yönetmenlerinden Sinema Dersleri, Doksanlar, Dünya Yazarlarından Yazarlık Dersleri, İran Sineması ve Film Gibi Geçti- Ediz Hun Nehir Söyleşi kitaplarını yazdı. Ulusal ve uluslararası festivallerde jüri, küratör ve yayın editörü görevlerinde bulundu. Türkiye’de ve yurtdışında ülke sinemaları üstüne konferanslar verip workshoplar yaptı. Halihâzırda bir vakıf üniversitesinde sinema tarihi dersleri veriyor. Seyyah Kitap’ın genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor.

