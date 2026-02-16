ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 16.02.2026 15:15
 SG: Son Güncelleme: 16.02.2026 16:46
Okuma:  1 dakika

NAZİ KOLEKSİYONUNDAN MEZATA

Yunanistan’da 1944’te kurşuna dizilen 200 komünistin fotoğrafları

Yunanistan Komünist Partisi, “halkımızın kahramanca mücadelesinin bir simgesi” olarak nitelendirdiği fotoğrafların devletin sorumluluğunda alınarak Kesariani’deki yerel kurumlara ve Ulusal Direniş Müzesi’ne teslim edilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

Yunanistan’da 1944’te kurşuna dizilen 200 komünistin fotoğrafları
Fotoğraf: Greece at WWII Archives - eBay

Nazi Almanyası’nın işgali altındaki Yunanistan’da 1944 yılında 200 komünistin kurşuna dizilmesine ait anları gösterdiği öne sürülen fotoğraflar, açık artırma sitesi eBay’de satışa çıkarıldı.

Yunanistan merkezli ekathimerini.com’un haberine göre, fotoğraflar, 1 Mayıs 1944’te Kesariani Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen toplu infaza dair anları gösteriyor. Kesariani toplu infazı, Almanya’nın Yunanistan işgali sırasında işlenen en ağır suçlar arasında yer alıyor.

Müzayede ilanına göre fotoğraflar, işgal sırasında Malakasa merkezli bir birlikle konuşlu bulunan Nazi çavuşu Hermann Hoyer’e atfedilen bir albümde bulundu.

Fotoğraflar Belçikalı bir satıcı tarafından satışa sunuldu; ancak fotoğrafları kimin çektiği kesinleşmiş değil. Ayrıca, doğrulama yapılmasına imkân verecek herhangi bir kayıt ya da belge de bulunmuyor. Satıcı, bugün sabah saatlerinde fotoğrafları satıştan kaldırdı.

Fotoğrafların varlığı, Facebook’taki tarihî araştırma sayfası Greece at WWII Archives’ın yaptığı bir paylaşımdan sonra gündem oldu. Paylaşım, hem fotoğrafların özgünlüğü hem de savaş suçlarıyla bağlantılı belgelerin ticari dolaşıma sokulmasının etik boyutu üzerine tartışma başlattı.

Fotoğraflar henüz hiçbir resmî kurum ya da arşiv tarafından doğrulanmış değil. Tarihçiler, doğrulanmaları hâlinde infazın daha ayrıntılı biçimde belgelenmesine katkı sunabileceğini ve direnişçilerin kimliklerinin tespitine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

“Değerleri parayla ölçülemez”

Yunanistan’daki sol partiler, fotoğrafların devlet eliyle güvence altına alınmasını ve ülkenin tarihî mirasının bir parçası olarak korunmasını istedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) açıklamasında fotoğrafları “paha biçilemez değerde tarihî kanıt ve belgeler” olarak nitelendirerek, “Halkımızın kahramanca mücadelesinin bir simgesi ve KKE tarihinin ayrılmaz bir parçasıdırlar” ifadelerini kullandı.

KKE, değerlerinin “parayla ölçülemeyeceğini” vurguladığı fotoğrafların, devlet sorumluluğunda edinilerek Kesariani’deki yerel kurumlara ve Ulusal Direniş Müzesi’ne teslim edilmesini talep etti.

Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Sokratis Famellos da sosyal medya paylaşımında, fotoğrafların “tüm Yunan halkının tarihî mirası” olduğunu söyledi. Famellos, “Bu belgeler ticari mal değildir. Bu, bizim tarihimizdir,” diyerek devletin fotoğrafları edinip ulusal eğitim ve kolektif hafızanın bir parçası olarak sergilemesi çağrısında bulundu.

Yeni Sol lideri Alexis Charitsis ise keşfi “sarsıcı” diye niteledi ve Kültür Bakanlığı’na fotoğrafları Yunanistan’a getirmek için her türlü çabayı göstermesi çağrısı yaptı.

Kesariani toplu infazı hakkında

1 Mayıs 1944’te gerçekleşen Kesariani toplu infazında 200 Yunan komünist kurşuna dizildi. Öldürülenlerin önemli bir kısmı, Nazi yönetimindeki Haydari kampından sevk edilmişti. Toplu infaz, 27 Nisan 1944’te Mora Yarımadası’ndaki Molaoi yakınlarında Yunan Halk Kurtuluş Ordusu (ELAS) partizanlarının Nazi tümgenerali Franz Krech’i pusu kurarak öldürmesine misilleme olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde gerçekleştirildi.

İzleme önerisi: The Last Note

Pantelis Voulgaris imzalı 2017 yapımı The Last Note (Son Not) filmi, 1 Mayıs 1944’te idam edilen 200 direnişçinin hikâyesini konu alıyor.

(VC)

