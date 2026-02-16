Yunanistan’da 1944’te kurşuna dizilen 200 komünistin fotoğrafları

Fotoğrafların varlığı, Facebook’taki tarihî araştırma sayfası Greece at WWII Archives’ın yaptığı bir paylaşımdan sonra gündem oldu. Paylaşım, hem fotoğrafların özgünlüğü hem de savaş suçlarıyla bağlantılı belgelerin ticari dolaşıma sokulmasının etik boyutu üzerine tartışma başlattı.

Fotoğraflar henüz hiçbir resmî kurum ya da arşiv tarafından doğrulanmış değil. Tarihçiler, doğrulanmaları hâlinde infazın daha ayrıntılı biçimde belgelenmesine katkı sunabileceğini ve direnişçilerin kimliklerinin tespitine yardımcı olabileceğini belirtiyor.