Yunanistan Türkiye’ye nota verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de ilan ettiği iki deniz milli parkına ilişkin Ankara’ya resmi diplomatik bildirimde bulunduklarını açıkladı.

Yunanistan parlamentosunda konuşan Gerapetritis, diplomatik notada Atina’nın Türkiye’nin ilan ettiği alanlara yönelik itirazlarının ayrıntılı biçimde aktarıldığını söyledi.

Gerapetritis Yunanistan’ın söz konusu düzenlemelerin uluslararası hukukla bağdaşmadığı ve hukuki sonuç doğuramayacağı görüşünde olduğunu belirtti. İlgili Avrupa kurumlarının da sürecin başından itibaren bilgilendirildiğini aktardı.

ANKA’nın Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinden aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı iki ülkenin ilan ettiği deniz parklarını karşılaştıran haritalar da hazırladı. Atina’nın haritaları ve beraberindeki belgeleri gelecek hafta İrlanda’da yapılacak gayriresmi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda üye ülkelerle paylaşmayı planladığı aktarıldı.

“Koordinatlar Yunanistan karasularının dışında”

Gerapetritis, Türkiye’nin deniz parkları için açıkladığı koordinatların Yunanistan’ın karasuları dışında kaldığını söyledi.

Bununla birlikte Atina’nın bu alanların bir bölümünü kendi kıta sahanlığının parçası olarak değerlendirdiğini belirten Gerapetritis, Yunanistan’ın bu nedenle Türkiye’nin kararına uluslararası hukuk açısından itiraz ettiğini ifade etti.

Gerapetritis ise Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklara rağmen Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında temel hukuki görüş ayrılıkları bulunduğunu belirten Gerapetritis, diyaloğun gerilimin daha geniş çaplı krizlere dönüşmesini önlemek açısından gerekli olduğunu da kaydetti.

İki bölge deniz milli parkı oldu

Türkiye, 16 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla Fethiye-Kaş açıklarındaki bir alan ile Kuzey Ege’de Gelibolu Yarımadası, Gökçeada ve Tekirdağ kıyıları çevresindeki bir sahayı deniz milli parkı ilan etti.

Kararla birlikte Milli Park Kanunu kapsamında Türkiye’de ilk kez deniz alanları koruma statüsüne alındı.

Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı 2 milyon 170 bin 603 hektar, Kuzey Ege Deniz Milli Parkı 174 bin 214 hektar büyüklüğünde.

(HA)