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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 16:31
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 22:30
1 dk Okuma

Yunanistan, son yılların en kurak haziran ayını yaşadı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı rapora göre, bu yıl haziran ayında Atina’ya hiç yağış düşmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan, son yılların en kurak haziran ayını yaşadı
Fotoğraf: Canva

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, küresel iklim krizinden Yunanistan’ın nasıl etkilendiğine dair yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkedeki yağış ölçüm merkezlerinin tespit ettiği 2007-2023 dönemi haziran ayı yağış ortalamaları, bu yılın haziran ortalaması ile karşılaştırıldı.

Rapora göre, Atina merkezinde 2007-2023 döneminde yağış ortalaması 21 milimetre iken bu yıl haziranda bölgeye hiç yağış düşmedi. 2007-2023'te yağış ortalaması 40 milimetre olan Livadia ve 35 milimetre olan Sparta da bu yıl haziranda hiç yağış almadı.

Ülke genelinde de hazirandaki yağışların 2007-2023 ortalamasından çok daha düşük olduğu tespit edildi.

Sıcaklık, Lindos köyünde 43,6 derece 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, dairenin dün yayımladığı raporda da dülkedeki 53 meteoroloji istasyonunda 2010'dan beri yapılan düzenli ölçümlerde tespit edilen haziran ayı sıcaklık ortalamaları incelenmiş, bu yıl haziran ayı sıcaklık ortalamalarının, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedilmişti.

Haziran ayı sıcaklık ortalamasının bazı bölgelerde, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek olduğu belirlenmişti.

Öte yandan, gün bazında yapılan incelemede, 53 meteoroloji istasyonunun 11'inde, 2010'dan bu yana haziranda ölçülmüş en sıcak günler kaydedilmişti.

Rodos Adası'ndaki Lindos köyünde yer alan meteoroloji istasyonu, 43,6 derece ile haziranda ölçülen en yüksek sıcaklığı görmüştü. (TY)

Yunanistan iklim krizi küresel ısıtma
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