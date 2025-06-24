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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 17:02
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 17:02
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Yunanistan, Sakız Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı köyleri tahliye etti

Üç gündür devam eden yangınlar, bölgedeki tarım alanlarına ve elektrik altyapısına zarar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yunanistan, Sakız Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı köyleri tahliye etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan, Sakız (Chios) Adası'nda üç gündür devam eden orman yangınları nedeniyle bazı köylerin tedbiren tahliyesine karar verdi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sakız Adası'ndaki orman yangınında alevlerin Lithi köyüne yaklaşması sonucu, bölgedeki tarım ve ormanlık alanlar zarar gördü.

Sakız Adası’nda 2012 yılında çıkan ve dört gün süren başka büyük bir yangında da yaklaşık 7 bin hektarlık alan kül olmuş, ağaçların yüzde 30 ila 60’ının kaybedilmesi nedeniyle Ada genelindeki sakız üretimi ciddi ölçüde zarar görmüştü.

Şiddetli rüzgârların hakim olduğu bölgede Ververato ve Zifias köyleri de tedbiren tahliye edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Ada'da, elektrik bağlantı ağlarında hasar meydana geldi.

Ada'da karadan ve havadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan'da geçen seneki orman yangınları

2024 yılında Yunanistan'da 9 bin 500'den fazla orman yangını meydana geldi ve yangınlar, önceki 20 yılın yıllık ortalamasına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Yangınlarda en az iki kişi hayatını kaybederken, tehlike altındaki yüzlerce köy tahliye edildi.

Yunanistan hükümeti, iklim krizinin etkileriyle mücadele etmek ve yangınların yıkıcı etkilerini azaltmak için kapsamlı bir strateji uyguladığını söylese de bazı yurttaşlar, bunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Bu nedenle, "Neyse ki yangından etkilenen çok az sayıda vatandaş var" açıklaması büyük tepki çeken Başbakan Miçotakis, incelemelerde bulunmak üzere gittiği yangın bölgesinde protesto edildi. Yangın mağdurları Miçotakis'i istifaya çağırdı ve ülke genelinde Miçotakis karşıtı protestolar düzenlendi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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