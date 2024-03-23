Yunanistan polisinden kamptaki göçmenlere müdahale

Yunanistan'ın Korinthos kentindeki kampta kalan göçmenler, kamp koşullarının düzeltilmesi talebiyle bugün bir eylem düzenledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kötü yaşam koşullarını protesto eden göçmenler ile eyleme müdahale etmek için kampa giren polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Kamp koşullarını protesto eden bazı göçmenler, açlık grevine başladı. (TY)