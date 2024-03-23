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Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 17:05
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2024 17:05
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Yunanistan polisinden kamptaki göçmenlere müdahale

Korinthos kentinde bulunan kamptaki kötü koşulları protesto eden bazı göçmenler, açlık grevine başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan polisinden kamptaki göçmenlere müdahale
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın Korinthos kentindeki kampta kalan göçmenler, kamp koşullarının düzeltilmesi talebiyle bugün bir eylem düzenledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, kötü yaşam koşullarını protesto eden göçmenler ile eyleme müdahale etmek için kampa giren polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Kamp koşullarını protesto eden bazı göçmenler, açlık grevine başladı. (TY)

Yunanistan göçmen hakları mülteci kampları insan hakları
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