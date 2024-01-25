Yunanistan, mülteci çocuğa kötü muameleden AİHM’de mahkum

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sığınma talebinde bulunan refakatsiz çocuğun başvurusunda Yunanistan’ı mahkum etti.

Yunanistan’ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağına ilişkin 3. maddesini ihlal ettiğine karar veren AİHM, 16 yaşındaki başvuru sahibi O.R.’ye 8 bin Euro maddi tazminat ödenmesine hükmetti.

Afganistan vatandaşı O.R., sığınma talebinde bulunduğu Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 2018 yılında 6 ay boyunca güvenlik, barınma, hijyen, yiyecek ve bakıma erişim imkanından mahrum kalmıştı.

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BM: AİHM kararını memnuniyetle karşılıyoruz

AİHM, 17 Ocak’ta da, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin 2014 yılında Keçi Adası (Pserimos) açıklarında Suriyeli mültecilere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan’ı mahkum etmişti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesinin ihlal edildiğine karar veren AİHM, Yunanistan’ın, başvuru sahiplerine 80 bin Euro maddi tazminat ödemesine hükmetmişti.

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, AİHM'nin, İsveç’te yaşayan 3 Suriyeli mültecinin, açılan ateş sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden akrabaları adına 2016’da Yunanistan aleyhine açtığı davayı karara bağlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı:

“AİHM'nin Yunanistan'ın 2014'te sahil güvenlik güçlerinin göçmen ve sığınmacıları taşıyan gemiye ateş açması sonucu Suriyeli bir mültecinin yaşam hakkını ihlal ettiği yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz.”

“Ölümcül güç kullanımını engelleyen yasal çerçeve”

Kararın, ülkelerin, denizdeki göçmenlerin yaşamlarına saygı duyma yükümlülüklerini yineleyen önemli bir dönüm noktasına işaret ettiği vurgulandı.

Açıklamada, AİHM'nin kararında, Yunanistan'ın kendi deniz gözetleme operasyonları alanında potansiyel olarak ölümcül güç kullanımını engelleyen etkili bir yasal çerçeve oluşturamadığı vurgulandı. Bu olaya ilişkin Yunanistan makamları tarafından yürütülen soruşturmaların etkisiz olduğu da yer aldı.

Açıklamada, Yunanistan'a yönelik, özellikle Akdeniz'de göçmen teknelerinin durdurulması, sığınmacı ve mültecilerin gözaltına alınıp iade edilmesi sırasında uluslararası insan hakları hukuku ile uluslararası mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine uyması yönündeki çağrı yinelendi.

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(AS)