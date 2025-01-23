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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ocak 2025 17:45
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2025 18:01
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Yunanistan ırkçı polis şiddeti nedeniyle tazminat ödeyecek

2016'da polisin ırkçı saiklerle şiddet uygulaması üzerine AİHM, Yunanistan'ın üç Roman yurttaşa tazminat ödemesine karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yunanistan ırkçı polis şiddeti nedeniyle tazminat ödeyecek
Fotoğraf: TVXS

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016’da Yunanistan polisinin (ELAS) Roman vatandaşlara yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle Yunanistan'a kınama cezası verdi.

Polis şiddetinden hayatta kalan Roman vatandaşların AİHM’ye başvurması üzerine Yunanistan, üç ay içinde ilk ve üçüncü başvuranlara 20 biner euro, ikinci başvurana ise 12 bin euro manevi tazminat ödeyecek.

Gazete Duvar’da Nikolaos Stelya’nın haberine göre, AİHM Yunanistan’da polis şiddetine ilişkin verdiği kararda mağdurların yaşadığı manevi zararın sadece ihlal tespitiyle telafi edilemeyeceğini belirtti ve Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme kararında Yunanistan makamlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) ihlal ettiği vurgulandı.

AİHS’nin üçüncü maddesi, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi yasaklıyor. Ayrıca ilgili maddenin usul yönü, devlet yetkililerine insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele iddialarının etkili bir şekilde soruşturmayı zorunlu kılıyor. Sözleşmenin 14. maddesi ise devlet yetkililerine şiddet vakalarında ırkçı saiklerin etkili bir şekilde soruşturması şartını koşuyor.

AİHM, Yunanistan yetkililerinin polis şiddetine yönelik yapılan soruşturma esnasında ırkçı saiklerin olup olmadığını araştırmak için gerekli tüm önlemleri almadığını, tıbbi muayene raporlarının eksik olduğunu belirtti.

Yunanistan polisi ELAS, söz konusu polis şiddeti vakasıyla ilgili idari soruşturmayı tamamladıktan sonra dosyayı kapatmıştı. Olayda yer alan polis memurları hakkında ceza davası açılmamasına karar verilmişti.

Yunanistan’da AİHM kararına konu olan polis şiddeti

Yunanistan merkezli bağımsız gazete TVXS'ye göre, 8 Ekim 2016’da Yunanistan’da dört kişilik bir araç, bir polis aracından kaçarken iki araç arasında kaza meydana geldi.

Araçtakiler kaçarak bir apartman balkonuna saklandı. Bir komşunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, yerde yatan üç kişiyi gözaltına aldı.

Ancak iddialara göre polisler, gözaltı sırasında Roman vatandaşlara ırkçı söylemlerde bulunarak şiddet uyguladı. Polis şiddeti hem gözaltı sırasında hem de karakolda devam etti.

Polis şiddetine maruz kalanlar, polisin kendilerini bir suça itiraf etmeye zorladığını ve kaçan sürücünün adını öğrenmeye çalıştığını belirtti. Mağdurlardan birinin polis şiddeti sırasında kalp krizi geçirdiği ve yaralandığı için on gün boyunca yoğun bakımda yattığı kaydedildi.

Mağdurların, savcıyla görüştükleri sırada da tıbbi muayene talebinde bulundukları ancak savcının önce suç duyurusunda bulunmaları ve mahkeme masraflarını ödemeleri gerektiğini söylediği bildirildi.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
Yunanistan polis şiddeti AİHM ayrımcılık
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