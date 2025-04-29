Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda orman yangını

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nın Agios Leon bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, bu sabah saatlerinde başlayan orman yangınının yayılması üzerine itfaiye ekiplerinin alarma geçtiği belirtildi.

Yangına müdahale için 26 itfaiyeci, 9 itfaiye aracı, 2 uçak ve bir helikopterin bölgede görevlendirildi; ancak şiddetli rüzgârlar yangına müdahale edilmesini zorlaştırıyor.

Yunanistan'da geçen seneki orman yangınları

2024 yılında Yunanistan'da 9 bin 500'den fazla orman yangını meydana geldi ve yangınlar, önceki 20 yılın yıllık ortalamasına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Yangınlarda en az iki kişi hayatını kaybederken, tehlike altındaki yüzlerce köy tahliye edildi.

Yunanistan hükümeti, iklim krizinin etkileriyle mücadele etmek ve yangınların yıkıcı etkilerini azaltmak için kapsamlı bir strateji uyguladığını söylese de bazı yurttaşlar, bunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Bu nedenle, "Neyse ki yangından etkilenen çok az sayıda vatandaş var" açıklaması büyük tepki çeken Başbakan Miçotakis, incelemelerde bulunmak üzere gittiği yangın bölgesinde protesto edildi. Yangının mağdurları Miçotakis'i istifaya çağırdı ve ülke genelinde Miçotakis karşıtı protestolar düzenlendi. (TY)