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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 15:07
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 15:07
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Yunanistan'ın Türkiye vatandaşlarına ekspres vize uygulaması başladı

Ekspres vizeler Kos, Lesvos, Rodos, Samos ve Chios adalarında geçerli olacak. Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 Euro.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan'ın Türkiye vatandaşlarına ekspres vize uygulaması başladı
Fotoğraf: Canva

Yunanistan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bazı Ege adalarını ziyaret etmek için ekspres vize verilmesine ilişkin uygulama Kos (İstanköy), Lesvos (Midilli), Rodos, Samos (Sisam) ve Chios (Sakız) adaları için 30 Mart itibarıyla başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın Yunanistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, programa dahil edilecek diğer beş ada Leros (İleryoz), Limnos (Limni), Kalimnos (Kelemez), Kastelorizo (Meis) ve Simi (Sömbeki) için uygulama ise yakın zamanda başlatılacak.

Geçerlilik süresi 1-7 gün

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türkiyeli ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunanistan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. 

Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor; ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunanistan makamlarınca 1-7 gün geçerli olacak vize verilecek. Adalar için alınacak ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamıyor.

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 Euro. (TY)

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