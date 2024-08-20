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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 22:47
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 22:50
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Yunanistan'da yangın mağdurları Miçotakis'in istifasını istedi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yangın bölgesi ziyareti esnasında toplanan kalabalık, hükümetin yangınla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle gösteri düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yunanistan'da yangın mağdurları Miçotakis'in istifasını istedi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnavas'ta başlayan yangının mağdurları, bölgede toplantı düzenleyen Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifa çağrısı yaptı.

"Hükümet yangınla mücadelede yetersiz kaldı"

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Miçotakis, yangının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu sırada yangın nedeniyle mağdur olan kişilerden oluşan bir grup gösteri yaptı.

Yangın mağdurları, hükümetin yangınla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Miçotakis'in istifasını istedi. Kalabalık, Miçotakis ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Miçotakis, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl Yunanistan'da yaklaşık 4 bin farklı noktada orman yangınlarına müdahale edildiğine ve bu yangınların büyük kısmının Atina'yı da kapsayan Attiki Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekti.

104 kilometrekarelik alan yandı, 97 ev kullanılamaz durumda

Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı, mağdurlara verilecek destekler ele alındı.

Toplantının ardından açıklanan verilere göre, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen 97 evden 57'sinin yıkılması gerektiği tespit edildi.

Yangın mağdurlarına kira yardımı yapılmasına karar verildi. Mağdurların kamuya olan borçları da ertelendi.

Miçotakis, yangının ardından "Neyse ki etkilenen çok az sayıda vatandaş var." demiş, bu ifadeye muhalefet ve yangın mağdurları büyük tepki göstermişti.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde, Varnavas'ta başlayarak Vrilisia ile Halandri'ye kadar yayılan yangında 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti. (NK)

Yunanistan Kiriakos Miçotakis orman yangınları
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