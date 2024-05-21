Yunanistan'da memurlar 24 saatlik grevde
Atina'da, Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen memurlar, ekonomik koşulları protesto etti.
Yunanistan'da memurlar, Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla 24 saatlik greve gitti.
Ülkede yaşanan hayat pahalılığına dikkati çeken ADEDY, memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik grev ilan etti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ADEDY'nin çağrısıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen memurlar, protesto düzenledi.
Eylemciler, memur maaşlarının yükseltilmesini, vergiden muaf gelir tutarının artırılmasını ve memur sayısının artırılmasını talep etti.
(EMK)
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