Yunanistan'da insan hakları savunucuları Ali Yeşildağ'ın iadesine karşı kampanya yürütüyor

Yunanistan'da insan hakları için çaba gösteren STK'ler Salı günü Atina'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yolsuzlukla suçladığı için Ankara'nın iadesini istediği Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade edilmemesi çağrısında bulundu.

İnfo Migrants'tan Natasha Mellersh'in haberine göre, Yunanistan İnsan Hakları Birliği (HLHR) ve dört ayrı mülteci hakları kuruluşu yayımladıkları ortak bildiride "İş adamı Ali Yeşildağ'ın hayatı[nın] Türkiye'de tehlikede [olduğu]" ve "silahlı örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladılar.

STK'ler, Yunanistan Adalet Bakanından "Temel hukuksal güvenceler ve uluslararası hukuk uyarınca Ali Yeşildağ'ın hayatını koruma[sını] ve Türk devletinin talebini reddetme[sini]" istediler.

Yeşildağ, Türkiye-Yunanistan sınırının Yunanistan tarafında polisi tarafından yakalanmış, tutuklanmasının ardından Kasım 2023'te Yunanistan'a siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu. Ancak Yunanistan Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz hafta Yeşildağ'ın iadesi doğrultusunda karar vermişti.

YUNANİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ KARARI Erdoğan'a yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla bilinen Ali Yeşildağ Türkiye'ye iade edilecek

STK'lar yaptıkları açıklamada, mahkeme kararını eleştirdiler: "Maalesef, ne Ali Yeşildağ'a yönelik zulmün siyasi boyutu, ne de iadesi halinde temel haklarına yönelik dolaysız tehlike, Yargıtay'ın kararını etkilemedi."

Yolsuzluk iddiaları

Yeşildağ Erdoğan ailesiyle yakın ailevi ve ticari ilişkileri olduğunu iddia ediyordu.

Ali Yeşildağ iddiasına göre, iki erkek kardeşiyle birlikte 40 yılı aşkın bir süre Erdoğan'la yakın ilişkisini sürdürmüştü. Ancak 2023'te hem kardeşleriyle hem Erdoğan'la ilişkilerinin bozulması üzerine Yeşildağ, yayımladığı bir YouTube videosu aracılığıyla Erdoğan'ı kamuoyu önünde yolsuzlukla suçladı.

Yeşildağ'ın iddiaları siyaset ve medya çevrelerinde yankı buldu. İddiaları medyada haberleştirilirken siyasi liderler ve güvenlik uzmanları iddiaların araştırılması gereğini vurguladı.

"YOLSUZLUK" VİDEOLARI AKP'NİN KAPISINDA Arınç: "Bunlar 'İSKİ Skandalı' gibi, mutlaka soruşturulmalı, sorumlular işi ciddiye almıyor"

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER: "Cumhurbaşkanının 'milletin parasını cebine attığı' iddiasına cevap verin"

Cihaner: Ali Yeşildağ’ın iddiaları somut, derhal soruşturma açılmalı

Eski emniyet müdürü Avcı: Ali Yeşildağ sıradan biri değil

Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki "yumuşama"

Yeşildağ'ın durumunu olumsuz etkiliyor

15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişiminden bu yana Yunanistan birçok Türkiyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Yunanistan'daki insan hakları savunucuları, Atina ve Ankara arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan "yumuşama" nedeniyle Yunanistan'ın Yeşildağ'ı iade edebileceğinden korkuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüştü

(AEK)