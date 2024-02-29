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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 01:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 09:42
3 dk Okuma

YÜKSEK MAHKEME İADESİNE HÜKMETMİŞTİ

Yunanistan'da insan hakları savunucuları Ali Yeşildağ'ın iadesine karşı kampanya yürütüyor

Yunanistan'da STK'ler hükümeti, Türkiye'nin Ali Yeşildağ'ın iadesi talebini reddetmesi için çağrıda bulundu. Erdoğan'a yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla bilinen Yeşildağ iltica ettiği Yunanistan'da, hakkındaki bir cinayet suçlamasını içeren İnterpol dosyası dolayısıyla tutuklanmıştı.

Atina

Atina
Görseli Büyüt
Yunanistan'da insan hakları savunucuları Ali Yeşildağ'ın iadesine karşı kampanya yürütüyor
Ali Yeşildağ'ın kardeşi Zeki Yeşildağ, Erdoğan ile Siirt Cezaevi'nde/dtj-online.d

Yunanistan'da insan hakları için çaba gösteren STK'ler Salı günü Atina'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yolsuzlukla suçladığı için Ankara'nın iadesini istediği Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade edilmemesi çağrısında bulundu.

İnfo Migrants'tan Natasha Mellersh'in haberine göre,  Yunanistan İnsan Hakları Birliği (HLHR) ve dört ayrı mülteci hakları kuruluşu yayımladıkları ortak bildiride "İş adamı Ali Yeşildağ'ın hayatı[nın] Türkiye'de tehlikede [olduğu]" ve "silahlı örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladılar. 

STK'ler, Yunanistan Adalet Bakanından "Temel hukuksal güvenceler ve uluslararası hukuk uyarınca Ali Yeşildağ'ın hayatını koruma[sını] ve Türk devletinin talebini reddetme[sini]" istediler. 

Yeşildağ, Türkiye-Yunanistan sınırının Yunanistan tarafında polisi tarafından yakalanmış, tutuklanmasının ardından Kasım 2023'te Yunanistan'a siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu. Ancak Yunanistan Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz hafta Yeşildağ'ın iadesi doğrultusunda karar vermişti. 

Erdoğan'a yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla bilinen Ali Yeşildağ Türkiye'ye iade edilecek
YUNANİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ KARARI
Erdoğan'a yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla bilinen Ali Yeşildağ Türkiye'ye iade edilecek
21 Şubat 2024

STK'lar yaptıkları açıklamada, mahkeme kararını eleştirdiler: "Maalesef, ne Ali Yeşildağ'a yönelik zulmün siyasi boyutu, ne de iadesi halinde temel haklarına yönelik dolaysız tehlike, Yargıtay'ın kararını etkilemedi." 

Yolsuzluk iddiaları

Yeşildağ Erdoğan ailesiyle yakın ailevi ve ticari ilişkileri olduğunu iddia ediyordu. 

Ali Yeşildağ iddiasına göre, iki erkek kardeşiyle birlikte 40 yılı aşkın bir süre Erdoğan'la yakın ilişkisini sürdürmüştü. Ancak 2023'te hem kardeşleriyle hem Erdoğan'la ilişkilerinin bozulması üzerine Yeşildağ, yayımladığı bir YouTube videosu aracılığıyla Erdoğan'ı kamuoyu önünde yolsuzlukla suçladı. 

Yeşildağ'ın iddiaları siyaset ve medya çevrelerinde yankı buldu. İddiaları medyada haberleştirilirken siyasi liderler ve güvenlik uzmanları iddiaların araştırılması gereğini vurguladı.

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(AEK)

Ali Yeşildağ iltica başvurusu
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