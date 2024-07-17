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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 09:42
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 09:52
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Yunanistan'da inşaatlar durdu, beyaz yakalılar eve gönderildi

Yunanistan'da ülke genelinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçti, bazı bölgelerde ise 42 dereceye ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan'da inşaatlar durdu, beyaz yakalılar eve gönderildi
*Fotoğraf: AA

Yunanistan'da dokuz gündür devam eden ve hafta sonuna kadar sürmesi öngörülen çöl sıcakları nedeniyle yurttaşlarını uyardı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, dokuz günde ülke genelindeki hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçerken, bazı bölgelerde 42 dereceye kadar ulaştı.

Hafta sonuna kadar devam edecek olan çöl sıcaklıklarının bazı bölgelerde ise 43 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

"Gölgede ve serin yerde durun"

AA'nın haberine göre İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı da tüm belediyelere ve kamu kuruluşlarına yaptığı bilgilendirmede, yüksek hava sıcaklıklarına karşı tüm kurumların hazır olmasını, gerekli tedbirleri almasını istedi.

Uyarıda, vatandaşların gölgede ve serin yerlerde bulunması, kalabalıktan uzak durulması, beden gücü isteyen işlerden kaçınılması, güneşlenilmemesi, koşu, yürüyüş gibi sporların yapılmaması, açık renk kıyafetler giyilmesi ve hafif yemekler tercih edilmesi tavsiye edildi.

Kamu ve özel sektörde tedbir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar verdi.

Üç gün boyunca saat 12.00 ile 17.00 arasında sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verildi. Bu kurallara uymayan işverenlere, her bir çalışan için 2 bin euro para cezası kesileceği duyuruldu.

Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlandı. Atina Belediyesi de sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar için spor salonu, lokal gibi belediyeye ait klimalı salonları hafta sonuna kadar vatandaşların kullanımına açtığını duyurdu.

(RT)

Yunanistan
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