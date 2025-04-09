Yunanistan'da genel grev ulaşım ve ticareti durdurdu

Çarşamba günü Yunanistan'da ulaşım ve ticaret, ülkenin başlıca iki işçi sendikaları konfederasyonu Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Çalışanları Konfederasyonunca (ADEDY) düzenlenen 24 saatlik genel grevle durduruldu.

Atina Havalimanında duran yolcu trafiği

Sendikalar grevle ücret artışları, toplu sözleşme haklarının geliştirilmesi ve on yılı aşkın bir zaman önce Yunanistan'ın içine girdiği mali kriz sırasında kaldırılan kamu çalışanlarına tatil ikramiyelerinin geri getirilmesi için hükümeti baskı altına almayı amaçlıyordu.

Trump'ın AB'ye uyguladığı gümrük tarifelerinin greve etkisi

Eylem, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yeni kapsamlı tarifelerin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Trump'ın gümrük tarifeleri kararnamesi Yunanistan'ın da üyesi olduğu Avrupa Birliği'ne tüm mallarda yüzde 20 oranında vergi getiriyor.

Tüm ülkede yürüyüş ve mitingler

Grev boyunca iç hatlar dahil Yunanistan'da, Yunanistan'a ve Yunanistan'dan tüm tarifeli uçuşlar çarşamba gece yarısından perşembe gece yarısına kadar iptal edildi. ​Bir deniz ülkesi olan Yunanistan'ın ulaşımında merkezi bir rolü olan feribotlar limanda kaldı ve ülke genelinde deniz taşımacılığı durduruldu.​ Toplu kamu ulaşımı Atina'da kısmen sürdü. Otobüsler, troleybüsler, trenler, tramvaylar ve metro sistemi gün boyunca sınırlı hizmet verdi.

Yürüyüşlere binlerce işçi katıldı

Genel grev kapsamında merkezinde Atina' nın yer aldığı protesto yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı. Kesin bir sayı belirtilmemekle birlikte, Atina'daki iki ayrı gösteriye binlerce protestocunun katıldığı bildirildi. Ayrıca, ülke genelinde Selanik, Larissa, Yoannina ve Heraklion gibi başka kentlerde de benzer gösteriler düzenlendi. ​

Gazeteciler Sendikası'nın da greve katılması nedeniyle Yunanistan medyası, grevle ilgil haberleri uluslararası haber ajanslarından aktardı.

Ekonomik arka plan

Grev, Yunanistan'daki artan hayat pahalılığının kamu çalışanları ve genel olarak işçi sınıfı arasında doğurduğu tepkiyi ifade ediyor. Sosyo-ekonomik araştırmalar birçok hanenin gelirinin yüzde 40'tan fazlasını konut ve ısınmaya ayırmak zorunda kaldığını gösteriyor. İşçi sendikaları ayrıca hükümeti, işçilerin karşı karşıya kaldığı ABD'nin yeni gümrük tarifeleriyle bağlantılı küresel mali istikrarsızlık nedeniyle yoğunlaşan ekonomik baskıları gidermeye yönelik yeterli önlemleri almamakla eleştiriyor.

Enflasyon altında ezilen ücretler

Hükümetin aylık asgari ücreti kümülatif yüzde 35 oranında artırarak 880 avroya (37 bin TL) çıkarmasına karşın sendikalar gıda, enerji ve konut enflasyonunun ücretlerden daha çok arttığını ve birçok haneyi geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktığını savunuyor.



Hükümet, asgari ücreti 950 avroya (40 bin TL) çıkarmayı gündeme aldığını ve AB normlarıyla uyumlulaştıracak şekilde ortalama 1.500 avroya (62 bin 500 TL) yükseltmeyi hedeflediğini açıklamakla birlikte mali kısıtlamaları gerekçe göstererek kemer sıkma döneminde kaldırılan ikramiyelerin geri getirilmesi çağrılarını reddetti. ​

(AEK)