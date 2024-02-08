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HABER
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 16:23
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Yunanistan'da çiftçilerden yol kapatma eylemi

“Son 30 yılda hiçbir şey değişmedi. Maalesef hükümet duyarsız ve vaatleri bizim taleplerimizden çok uzakta.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan'da çiftçilerden yol kapatma eylemi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkat çekmek için başlattıkları protestolar kapsamında Atina-Selanik yolunu kapatarak araç trafiğini durdurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre çiftçiler, 6 Şubat'ta düzenledikleri toplantıda protestoları sürdürme kararı alarak, iki gündür ülke genelinde kapattıkları yollarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bazı yollarda ateş yakan çiftçiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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Sintagma Meydanı'nda eylem

Göstericilerden gazetecilere açıklama yapan bir kişi, “Son 30 yılda hiçbir şey değişmedi. Maalesef hükümet duyarsız ve vaatleri bizim taleplerimizden çok uzakta,” dedi.

Talepleri karşılanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten çiftçi, hükümetin şu ana kadar bir planının olmamasının da üzücü olduğunu söyledi.

Çiftçiler, haftaya başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık dört haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor. (TY)

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