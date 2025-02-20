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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 15:36
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 15:36
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Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle sokaklarda

Yunanistan'da devletten destek talebiyle eylem yapan çiftçiler, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de katıldığı bir etkinliğin düzenlendiği otele doğru yürüyüşe geçince polis tarafından engellendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle sokaklarda

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı.

Görseli Büyüt

Onlarca traktörle kente giriş yapan çiftçiler, şehir merkezinde bir araya geldi.

Görseli Büyüt

Anadolu Ajansı’nın haberine göre burada çeşitli konuşmalar yapan çiftçiler, daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de katıldığı bir etkinliğin düzenlendiği otele doğru yürüyüşe geçti.

Görseli Büyüt

Polisin yoğun güvenlik önlemleri alarak otele giden yolları kapatması üzerine gösteri sona erdi. Eyleme, arıcılar ve besiciler de destek verdi.

Görseli Büyüt

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV'nin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Yunanistan çiftçi Tarım
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