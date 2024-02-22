Yunanistan'da arıcılar başkent Atina'da eylem düzenledi
Arıcıların talebi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması.
Yunanistan'da arıcılar, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması talebiyle başkent Atina'da eyleme gitti.
Parlamento binası önünde bir araya gelen arıcılar, üretim maliyetlerinin arttığına işaret ederek hükümetten destek istedi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, arazi araçlarıyla Sintagma Meydanı'na gelenlerden bazıları eyleme arıcı kıyafetleriyle katıldı.
Eylemciler, ellerindeki arı körüklerini yakarak parlamento binası önünde büyük bir duman bulutu yarattı. (TY)
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