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Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 15:04
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 15:05
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Yunanistan'da arıcılar başkent Atina'da eylem düzenledi

Arıcıların talebi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan'da arıcılar başkent Atina'da eylem düzenledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan'da arıcılar, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması talebiyle başkent Atina'da eyleme gitti.

Parlamento binası önünde bir araya gelen arıcılar, üretim maliyetlerinin arttığına işaret ederek hükümetten destek istedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, arazi araçlarıyla Sintagma Meydanı'na gelenlerden bazıları eyleme arıcı kıyafetleriyle katıldı.

Eylemciler, ellerindeki arı körüklerini yakarak parlamento binası önünde büyük bir duman bulutu yarattı. (TY)

Yunanistan'da çiftçilerden yol kapatma eylemi
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8 Şubat 2024
Yunanistan arıcılık ticari arıcılık faaliyetleri Atina eylem
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