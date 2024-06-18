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HABER
Yayın Tarihi: 18 Haziran 2024 16:05
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2024 16:15
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Yunanistan'da ana muhalefet SYRIZA’dan mülteci ölümleriyle ilgili soruşturma talebi

SYRIZA'nın göçmen politikalarından sorumlu yetkilisi Giorgos Psychogios, BBC'nin Ege Denizi'nde geri itmeler nedeniyle son üç yıldaki 15 vakada en az 43 göçmen/mültecinin öldüğüne ilişkin haberi sonrası "İnsan hayatını önemsiyoruz. Can kaybına alışamayız" diye açıklama yaptı. Soruşturma açılmasını istedi ve hesap verilebilirlik talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan'da ana muhalefet SYRIZA’dan mülteci ölümleriyle ilgili soruşturma talebi

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) göç politikalarından sorumlu üyesi Yorgos Psihoyos, BBC’de Yunanistan Sahil Güvenliğinin geri itmesi nedeniyle en az 43 göçmen/mültecinin hayatını kaybettiğine ilişkin haberle ilgili soruşturma talep etti.

Psihoyos, haber sonrası kapsamlı bir soruşturma açılmasını istedi ve hesap verilebilirlik talep etti. “Bunu istiyoruz çünkü insan hayatına önem veriyoruz. Can kayıplarına alışamayız." dedi.

Psihoyos, uluslararası kurumların ve örgütlerin Yunanistan Sahil Güvenliğiyle alakalı son yıllarda gündeme getirdiği iddiaların aydınlatılmasına ilişkin partisinin daha önce de talepte bulunduğunu belirtti.

Hükümet iddiaların henüz kanıtlanmadığını savunuyor

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, iddiaların henüz kanıtlanmadığını ve araştırıldığını savunarak, "Son zamanlarda Türk ve Yunan makamlarının iyi işbirliği sayesinde düzensiz göçün kökeniyle mücadele çerçevesinde önemli sayıda insan kaçakçısı tasfiye edildi." diye konuştu.

15 vakada 43 göçmen/mülteci öldü

BBC, tanık beyanlarına dayandırdığı haberinde üç yıl içindeki 15 olayda en az 43 göçmenin/mültecinin hayatını kaybettiğini yazmıştı.

Haberde Yunanistan unsurlarınca itilen veya Yunanistan adalarına vardıktan sonra yeniden denize terk edilen 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Haberde, BBC'nin röportaj sırasında 12 göçmenin Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilip sonrasında şişme bota bırakılmasını içeren videoyu eski bir sahil güvenlik çalışanına gösterdiği aktarılmıştı. Bu kişinin röportaja ara verildiği sırada mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek başkasıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Yunanca "Bunu neden güpegündüz yaptıklarını bilmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ve uluslararası bir suç." dediği belirtilmişti.

Mülteci göçmen
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