Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sahaya dönüyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'de 20. haftada görev alacak hakemler açıklandı.
11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki üç kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle saldırdığı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.
Hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin dava 28 Şubat'a bırakıldı
TFF tarafından 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Ocak Cumartesi
13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
14 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Ocak Pazartesi
20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
(EMK)