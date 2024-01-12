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Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 12:54
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 12:59
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Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sahaya dönüyor

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sahaya dönüyor
Fotoğraf: Emin Sansar/Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'de 20. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki üç kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle saldırdığı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.

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TFF tarafından 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Ocak Cumartesi

13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

14 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

 15 Ocak Pazartesi

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

(EMK)

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