Yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sahaya dönüyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'de 20. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki üç kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle saldırdığı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.

Hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin dava 28 Şubat'a bırakıldı

TFF tarafından 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Ocak Cumartesi



13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge



14 Ocak Pazar



13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Ocak Pazartesi



20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

(EMK)